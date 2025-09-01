Поради немарливост: Лекар се изправя пред съда за смъртта на 5-годишно дете

Окръжна прокуратура в Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу д-р Владимир Пандев - спешен медик от ФСМП-Кюстендил по дело за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионалните задължения. В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза.

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход, съобщи БНТ.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията.

Делото продължава в съда.

Как се стига до трагедията?

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез тел. 112.

На адрес в село Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият д-р Владимир Пандев.

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, 54-годишният доктор констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения.

Въпреки това, обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на тел. 112.

На място пристигнал лекарският екип и д-р Пандев установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – гр. Благоевград, като по пътя лекарят продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни.

При пристигане в Спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.