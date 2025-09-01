Войната в Украйна:

Поради немарливост: Лекар се изправя пред съда за смъртта на 5-годишно дете

01 септември 2025, 14:58 часа 274 прочитания 0 коментара
Поради немарливост: Лекар се изправя пред съда за смъртта на 5-годишно дете

Окръжна прокуратура в Кюстендил внесе в съда обвинителен акт срещу д-р Владимир Пандев - спешен медик от ФСМП-Кюстендил по дело за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на професионалните задължения. В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза.

ОЩЕ: Няма инфекциозно отделение: Болница в Кюстендил отказа да приеме 6-годишно дете

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход, съобщи БНТ.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията.

Делото продължава в съда.

Как се стига до трагедията?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На 19 май 2024 г. майката на 5-годишния М.Х. установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез тел. 112.

На адрес в село Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият д-р Владимир Пандев.

ОЩЕ: Погуби детето и се скри, но още практикува: Бащата на починалия от упойка 6-годишен Ангел

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, 54-годишният доктор констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения.

Въпреки това, обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на тел. 112.

ОЩЕ: Казали, че му няма нищо: Прокуратурата разследва "Бърза помощ" за смъртта на 7-годишно дете

На място пристигнал лекарският екип и д-р Пандев установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – гр. Благоевград, като по пътя лекарят продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни.

При пристигане в Спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Лекари Кюстендил починало дете информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес