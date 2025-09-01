Поредна трагедия на пътя: Мъж загина, а двете му деца са на командно дишане след челен удар край Монтана

Камион и лека кола катастрофираха в неделя вечерта на международния път Е79 край монтанското село Смоляновци. Автомобилът на семейство се ударил челно в камиона. Мъж, жена и двете им деца били откарани към монтанската болница, където бащата издъхнал от нараняванията си. Двете деца - на 16 и 20 години, са настанени в реанимация.

"Едното момче е с тежка коремна и гръдна травма, както и черепно-мозъчна. Другото дете е с тежка коремна травма. И двете са на командно дишане”, съобщи пред Нова телевизия началникът на отделението по хирургия в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - Монтана д-р Красимир Каменов.

Майката също е настанена в болница с гръдна травма, но без опасност за живота.

Причините за катастрофата се изясняват.

Колчета срещу изпреварване

След серия тежки катастрофи на пътя Ботевград – Мездра, започна поставяне на колчета между двете платна за движение в този участък. От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) обявиха, че от 30 август до 1 септември по трасето ще бъдат монтирани гъвкави ограничители между двете платна. По думите на областния управител на Враца Николай Николов трасето е дълго около 1.5 км. А основната цел е превенция. ОЩЕ: Колчета срещу изпреварване и в участъка Ботевград – Мездра