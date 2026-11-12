Жертвите на тежката катастрофа на "Тракия" станаха 12

Жертвите от тежката верижна катастрофа на магистрала "Тракия" станаха 12. В болницата в Сливен е починал пациентът, който е бил в най-тежко състояние. Това съобщи директорът на лечебното заведение д-р Васислав Петров. Стабилно е състоянието на останалите пострадали, настанени за лечение в болницата в града. ОЩЕ: Австрийски джип и горяща кола в насрещното: Нова версия от очевидци за тежката катастрофа на "Тракия"

С опасност за живота са двама от пострадaлите, които се намират в бургаски болници. Влошило се е състоянието на 62-годишния румънски гражданин, който е поставен в изкуствена кома с апартна вентилация. 42-годишния мъж в болницата "Дева Мария" е преместен в отделението по реанимация.

Петимата, настанени в ямболската болница, са в добро състояние.

Днес в сливенското село Самуилово е погребението на четирима от загиналите в адската катастрофа. ОЩЕ: "Нито една институция не ми се обади": Говори кметът на селото, дало четири жертви на "Тракия"

Припомняме, че две тежки верижни катастрофи станаха във вторник (10 ноември)при гъста мъгла на магистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница". Загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.