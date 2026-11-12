По-малко пари за облекло и обучения, повече бумащина: Синдикат заплаши властта с хиляди дела от учители

Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" излезе с категорична позиция срещу бюджетните ограничения и административната тежест за учителите, в която се настоява за незабавна отмяна на "планираните рестрикции, които нарушават Колективния трудов договор (КТД) и Закона за предучилищното и училищното образование".

Синдикат "Образование" обяви, че изразява категорично несъгласие с предлаганите законодателни и бюджетни ограничения, които засягат трудовите, социалните и професионалните права на педагогическите специалисти и създават предпоставки за влошаване на качеството на българското образование.

"Считаме за недопустимо ограничаването на средствата за представително облекло, тъй като съгласно чл. 219, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) педагогическите специалисти имат право на представително облекло за всяка календарна година, като средствата се осигуряват от бюджета на съответната институция. Това право следва да бъде гарантирано и чрез изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор (КТД) за системата на предучилищното и училищното образование. Недопустимо е чрез бюджетни рестрикции да се обезсилват нормативно установени и колективно договорени права", смятат от синдиката.

От там категорично се противопоставят и на ограниченията, свързани с професионалната квалификация.

Още: "България да знае имената ви": Подвигът на училище с 11 учители, които гладят униформи и не се отказват от нито едно дете

"Чл. 221, ал. 3 от ЗПУО задължава педагогическите специалисти ежегодно да повишават квалификацията си, а чл. 221, ал. 4 задължава директорите да осигуряват необходимите условия за това. В КТД за системата на предучилищното и училищното образование е договорено годишните средства за квалификация да бъдат в размер не по-малък от 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. Ограничаването на обученията, семинарите и професионалните срещи би затруднило изпълнението на тези задължения и би се отразило негативно върху качеството на образователния процес. Квалификацията не е разход, който следва да бъде ограничаван, а инвестиция в развитието на образованието", гласи още позицията.

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ се противопоставя и на необоснованите законодателни предложения, свързани с българския език, които създават допълнителна административна тежест, без да предлагат ефективни решения за повишаване на грамотността.

"Убедени сме, че съхраняването и развитието на българския език се постигат чрез качествено образование, подкрепа за учителите и последователни държавни политики, а не чрез формално приемане на нови нормативни разпоредби", пишат от "Образование".

"Категорично заявяваме, че не може да се очаква повишаване на качеството на образованието, когато едновременно се ограничават законово гарантирани права, намаляват се възможностите за професионално развитие и се увеличават административните задължения на педагогическите специалисти. Подобни мерки противоречат на принципите на социалния диалог и обезценяват постигнатите договорености между социалните партньори", категорични са синдиците.

Още: "Лъжа, която настройва обществото срещу учителите": Бивш министър обясни защо учителските заплати уж растат, но всъщност - не

Синдикат „Образование“ настоява управляващите "да променят това дискриминационно отношение към българските учители".

Българският език не е в опасност, заплаха от дела

От „Подкрепа“ смятат, че българския език не е в опасност. Синдикатът предлага да се изтегли скандалният законопроект за защита на българския език и да се направи истински национален дебат с учителите и академичната общност, за това дали е необходим такъв закон!

ИС на Синдикат „Образование“ категорично настоява пред управляващите да отменят рестрикциите за нормални квалификации на педагогическите специалисти и представително облекло на учителите. В противен случай синдикат „Образование“ заплаши, че ще препоръча на всички свои членове да заведат хиляди съдебни дела за нарушаване на КТД за отрасъла.

"Синдикат „Образование“ се надява на успешен и конструктивен диалог с управляващите по темата за представителното облекло и квалификациите, а в противен случай ще използва всички законови механизми, включително и ЗУКТС за отстраняване на тази несправедливост към българското образование и педагогическите специалисти", заканиха се от синдиката.