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Скъсан менискус, спортни травми и проблеми с рамото: срещи с ортопеда доц. Сервет Игрек!

12 ноември 2026, 8:50 часа 1390 прочитания 0 коментара
Снимка: Медикъл Караджъ
Скъсан менискус, спортни травми и проблеми с рамото: срещи с ортопеда доц. Сервет Игрек!

На 21-ви ноември 2026 г. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи с доц. д-р Сервет Игрек, специалист по ортопедия и травматология от партньорска болница в Истанбул.

Инициативата е насочена към пациенти с увреждания на коляното, рамото и други стави, които търсят информация за възможностите за съвременно ортопедично лечение в Турция.

Доц. д-р Сервет Игрек работи основно със спортни травми, артроскопска хирургия и реконструктивни операции на ставите. Преминал е специализирано обучение по спортна хирургия по програма, одобрена от европейските организации ESSKA и SECEC, и участва в международни практически обучения по артроскопски техники.

Сред състоянията, с които работи специалистът, са:

  • Разкъсвания на менискуса и предната кръстна връзка
  • Нестабилност на коляното след спортни травми
  • Повтарящи се изкълчвания и увреждания на рамото
  • Разкъсвания на ротаторния маншон
  • Хрущялни увреждания и износване на колянната става
  • Сложни ортопедични травми и фрактури

Едно от основните направления в практиката му е артроскопската хирургия, при която определени ставни увреждания могат да бъдат лекувани чрез минимално инвазивни оперативни техники.

Прилага също реконструкция на ставни връзки, хирургично възстановяване на менискуси, стабилизиране на рамото и ендопротезиране на колянната става.

Информационните срещи предоставят възможност на пациентите да се запознаят със специалиста и да получат насоки относно възможностите за лечение в Турция.

Дата: 21 ноември 2026 г.

Организатор: Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“

Участието е безплатно, с предварително записване.

За повече информация и записване желаещите могат да се свържат с екипа на Медикъл Караджъ на тел. 0878500730 или чрез запитване онлайн на https://www.medikara.bg/events/ortopedichni-zaboliavania-21-11-26

Медикъл Караджъ
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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