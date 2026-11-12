Скъсан менискус, спортни травми и проблеми с рамото: срещи с ортопеда доц. Сервет Игрек!

На 21-ви ноември 2026 г. Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ организира безплатни информационни срещи с доц. д-р Сервет Игрек, специалист по ортопедия и травматология от партньорска болница в Истанбул.

Инициативата е насочена към пациенти с увреждания на коляното, рамото и други стави, които търсят информация за възможностите за съвременно ортопедично лечение в Турция.

Доц. д-р Сервет Игрек работи основно със спортни травми, артроскопска хирургия и реконструктивни операции на ставите. Преминал е специализирано обучение по спортна хирургия по програма, одобрена от европейските организации ESSKA и SECEC, и участва в международни практически обучения по артроскопски техники.

Сред състоянията, с които работи специалистът, са:

Разкъсвания на менискуса и предната кръстна връзка

Нестабилност на коляното след спортни травми

Повтарящи се изкълчвания и увреждания на рамото

Разкъсвания на ротаторния маншон

Хрущялни увреждания и износване на колянната става

Сложни ортопедични травми и фрактури

Едно от основните направления в практиката му е артроскопската хирургия, при която определени ставни увреждания могат да бъдат лекувани чрез минимално инвазивни оперативни техники.

Прилага също реконструкция на ставни връзки, хирургично възстановяване на менискуси, стабилизиране на рамото и ендопротезиране на колянната става.

Информационните срещи предоставят възможност на пациентите да се запознаят със специалиста и да получат насоки относно възможностите за лечение в Турция.

Дата: 21 ноември 2026 г.

Организатор: Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“

Участието е безплатно, с предварително записване.

За повече информация и записване желаещите могат да се свържат с екипа на Медикъл Караджъ на тел. 0878500730 или чрез запитване онлайн на https://www.medikara.bg/events/ortopedichni-zaboliavania-21-11-26