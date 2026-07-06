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Под носа на полицията: Масов бой между ромски фамилии

06 юли 2026, 14:05 часа 597 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Под носа на полицията: Масов бой между ромски фамилии

Масов бой между роми избухна в Асеновград. Общо осем души са задържани при специализирана полицейска операция в ромската махала в Асеновград след сбиване между две фамилии. Това съобщи пред журналисти директорът на Областната дирекция на МВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, цитиран от БТА. Четирима от тях са задържани снощи, а други четирима – днес. Те са се били укрили в махалата. Още: Прободни рани и счупени коли: Равносметка след две масови сбивания

В масовото спречкване снощи са участвали около 250 души, като не е имало пряк физически сблъсък, а хвърляне на предмети и стрелба с въздушна пушка от една от страните. При нея са ранени 12 души и един полицейски служител. Спречкването се е случило пред полицейски автопатрул, който е бил на място. Снощи около 00:50 ч. на тел. 112 е получен сигнал за сбиване между две фамилии в ромската махала в Асеновград, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив. Махалата остава блокирана от полицейски сили. Още: Двама задържани с обвинения за масовия бой в Перник

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Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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