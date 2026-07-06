Емрах Стораро си призна: Имаше и други коли, но вие забелязахте само мен

По пешеходната зона съм минавал аз. Там имаше и други коли, но вие забелязахте само мен. Това призна попфолк певецът Емрах Стораро във видеообръщение в TikTok. Певецът отново се забърка в скандал, след като луксозният му кола беше заснета да преминава директно през пешеходната зона на Созопол.

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В друго видео (ВИЖТЕ ТУК) той критикува факта, че е "кацнал" на първа страница в новините, въпреки "лошите работи, които се случват в нашата държава". Емрах Стораро се хвали и че глобата му е едва 20 евро.

Припомняме, че полицията се зае да проверява случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

Миналата година по-малкият син на попфолк изпълнителя Тони Стораро и певецът Константин бяха привикани от СДВР, за да дават обяснения за клип, в който си правят гонка с автомобилите си. Видеото бе качено в социалните мрежи и бе заснето от автомобила на Стораро. На кадрите се вижда как двамата с Коцето се надъхват да започнат гонка, стартират и известно време се движат паралелно, докато Емрах не отпуска газта и Константин не го задминава.