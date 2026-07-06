Поредна катастрофа на пътя Русе - Бяла затруднява движението

Катастрофа между два автомобила затруднява движението по пътя Русе - Бяла в района Борово, съобщи за БТА регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. Сигнал за инцидента е подаден в 12:08 часа. Веднага на място са изпратени екипи на полицията и на Спешна помощ. При произшествието е пострадал шофьорът на единия автомобил. Той е откаран с линейка за преглед в болница. Още: Катастрофата на пътя Русе-Бяла: 14-годишно дете е сред ранените

Причините за инцидента се изясняват. Движението в района се осъществява двупосочно в едната лента. Трафикът се регулира от екипи на полицията. На този пътен участък често стават катастрофи с жертви, показва статистиката. Още: Челен удар на пътя Русе - Бяла взе жертва