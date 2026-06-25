Кибератака срещу болници в Румъния създаде риск за пациентите

Кибератака срещу болници в Румъния е създала риск за пациентите, съобщи черногорската медия Vijesti.me. Хакерската атака е продължила четири дни, като всичко е започнало с пробив на софтуерната фирма RSC в Букурещ и медицинската система Hippocrates, които се използват широко от лекари, медицински сестри и хирурзи. Към системата са разнообразие от процедури – от приемане в болница до плащания, фармацевтична логистика и резултати от тестове.

Всичко това е изложило безброй животи на риск.

Хакерската атака е определена като мащабна. От Националния център за киберсигурност (DNSC) в Букурещ безпомощно са наблюдавали всичко, пише още черногорската медия.

Преминаване към хартия

Медицинският персонал е трябвало да премине към писалка и хартия, за да защити пациентите, докато ИТ екипите се справят по най-добрия начин, а националният киберцентър се е опитал да разбере как са влезли хакерите - и как да ги спрат.

"Беше доста неприятно преживяване, защото ИТ архивът не е просто списък с пациенти“, казва хирургът Оана Гойдеску. „За всеки пациент търсим лабораторни тестове, радиология, лекарства и оборудване. Всичко го няма".

Гойдеску е бил на смяна в болницата в Бузау, на 120 километра североизточно от Букурещ, когато е била вдигната тревогата, пише още черногорската медия. ОЩЕ: Румъния се въоръжава: Турция й помага с нова суперкорвета HISAR