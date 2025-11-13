Таки е под домашен арест в Дубай? (СНИМКИ)

Бил ли е задържан бизнесмена Христофорос Аманатидис - Таки под "домашен арест" в Дубай? Такава информация се появи в публичното пространство от разследващия сайт BIRD.BG, които твърдят това, цитирайки писмо на вътрешния министър Даниел Митов. Проверка показва, че данните са предоставени като отговор на въпрос по парламентарен контрол до депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев, видя Actualno.com.

В писмото си народния представител уточнява, че има наличие на публични данни относно това как "един от най-богатите и известни българи в Дубай е задържан под домашен адрес", като имената на лицето са заличени и той е изписан само с инициалите си Х. А.

По думите на Митов вътрешното министерство нито отрича, нито потвърждава информацията, тъй като чуждестранните власти не са задължени да уведомяват държавата, чийто гражданин е задържаното лице. Причината - задържането в чужди държави се урежда изцяло от законодателството на съответната държава. Вътрешният министър подчертава, че в МВР няма постъпила информация от Посолството на България ОАЕ по темата.

Източник: "Народно събрание"

