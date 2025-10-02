Прокуратурата във Варна ще разследва насилието над дете в Каблешково

Разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в Каблешково е прехвърлено на прокуратурата във Варна. Това става по разпореждане на и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от прокуратурата. Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.

За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.

Сигналът за насилие над дете

Припомняме, че става въпрос за случай на насилие на 4-годишно момиченце, посещавало детска градина "Радост" в Каблешково. Според данни на семейството на детето учителката Мариета Герова нееднократно е насилвала физически и сексуално детето. Семейството е извадило и медицинско свидетелство, което потвърждава нараняванията по момиченцето.

Вчера (1 октомври) от Община Поморие реагираха с официално изявление, че е "недопустимо и нечовешко" децата да бъдат подлагани на издевателства, но също така призоваха да не се отправят недоказани обвинения, докато тече разследване. Според администрацията колективът на градината е подложен на заплахи и обиди, а институциите трябва да получат време да изяснят случая.