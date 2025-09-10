Войната в Украйна:

Пуснаха под домашен арест собственика на дома на ужасите в Ягода

10 септември 2025, 12:36 часа 308 прочитания 0 коментара
Съдът в Старa Загора освободи под домашен арест Валентин Желев, сочен за собственик на "домове на ужасите" в село Ягода. Решението на магистратите е окончателно и не подлежи на обжалване. Промяната на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" идва след като съдът прие, че по делото са назначени и се провеждат множество експертизи, а прокуратурата все още не е прецизирала и конкретизирала обвинението си срещу Желев.

Според съдебния състав, на този етап от разследването, задържането под стража вече не е оправдано и не съответства на целите на закона. Поради това мярката е заменена с по-лека – "домашен арест", която ще се изпълнява с електронно наблюдение.

Защо беше задържан?

Валентин Желев беше задържан в началото на юни месец тази година при мащабна акция в няколко имота в село Ягода, за които се твърди, че са функционирали като незаконни домове за възрастни хора при изключително лоши битови и хигиенни условия. Първоначалните обвинения срещу него и другите задържани по случая включваха противозаконно лишаване от свобода и излагане на опасност живота на настанените.

Виолета Иванова
