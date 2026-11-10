След трагедията на АМ "Тракия": Опашка от кръводарители в Пловдив в помощ на пострадалите

Опашка от желаещи да дарят кръв се образува пред Районния център по трансфузионна хематология в Пловдив. Хората се отзовават на призивите за помощ към пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Някои от доброволците дори са излезли от работа, за да успеят да дарят кръв.

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Припомняме, че тежките верижни катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла в района на Ямбол, между пътните възли „Зимница“ и „Кабиле“. В инцидентите са участвали общо 86 превозни средства, ударили се в двете посоки на магистралата.

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По последни данни 12 души са загинали, а 51 пострадали са настанени в лечебни заведения. Призивите за кръводаряване предизвикаха отзвук и в други градове. В Сливен 10 души вече са дарили безвъзмездно кръв в помощ на пострадалите. Сред тях е и кметът на общината. Желаещите да помогнат се включват в акцията с надеждата да допринесат за лечението и възстановяването на пострадалите от тежката трагедия.

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