51 души са в болница. Можел ли е инцидентът на "Тракия" да се предотврати? Говори Румен Радев

Можело ли е инцидентът на "Тракия" да се предотврати? На този въпрос отговори премиерът Румен Радев по време на брифинг във връзка с тежката катастрофа на магистрала "Тракия", при която загинаха 12 души и са ранени 51 човека. Става въпрос за две верижни катастрофи на АМ "Тракия" при пътен възел "Зимница", в която са участвали над 70 пътни превозни средства.

"Вие предполагам, че сте пътували по магистрали по развитите страни и сте обърнали внимание, че там има големи информационни табла, които предупреждават за рискови явления по пътя. Не е само въпрос на пари, нищо, че се е крало в огромни размери - от всичко. Тук е въпрос на отношение към здравето и живота на българските граждани", заяви и премиерът Румен Радев.

Стана ясно, че ще бъде направен внимателен оглед и ще бъде сезирана прокуратурата за инцидента. ОЩЕ: "Носили са на ръце пострадалите": Демерджиев с първи думи за катастрофата на "Тракия" и причините за инцидента

Финансова подкрепа към близките на загиналите

Радев изказа съболезонвание към близките на загиналите, като обеща, че за близките на загиналите ще има финансова компенсация. Тя ще бъде обявена от министъра на труда и социалната политика.

"Макар че парите никога не могат да върнат човешкия живот. Апелирам към всеки един: бъдете внимателни на пътя", каза още премиерът.

51 души са в болница

51 от пострадалите в тежкия инцидент са транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. В Сливен са най-много - 33-ма, в Ямбол - 11 и в Бургас 7.

"Тежко пострадали са 13 пациенти, един от тях в момента е в тежка операция в една от болниците в Бургас. Докладвано ми е, че има сериозен шанс за живот", уточни здравният министър Катя Ивкова.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов одбави, че още сутринта са организирани изпращане на екипи от ВМА- Сливен, а два "Спартан"-а, са базирани на летище "Безмер" и има възможност за ползване на вертолети "Кугър". ОЩЕ: "Мислите ми са със семействата на загиналите": Румънският премиер след трагедията на "Тракия"