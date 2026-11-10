"Носили са на ръце пострадалите": Демерджиев с първи думи за катастрофата на "Тракия" и причините за инцидента

"Поздравления към колегите, които на ръце са носили пострадалите. Няма никакъв достъп до самия център на произшествието", обяви по време на брифинг вицепремиерът вътрешен министър Иван Демерджиев във връзка с трагичния инцидент на на автомагистрала "Тракия", при който загинаха 11 души и са ранени 48. Министърът уточни, че бързо е оказана помощ на пострадалите благодарение на множеството линейки и адекватната реакция на лечебните заведения.

Причините за инцидента: Рязко се сгъстява мъглата

Министърът заяви, че причините за тежкия инцидент са много, като една от тях безспорно е мъглата. Той уточни обаче, че преди проишзествието на мястото на инцидента е имало видимост от около 70-80 метра малко.

"Имало е мъгла, но не такава гъста. Рязко се сгъстява мъглата и от там започва тази верижна катастрофа. Изключително бързо се стига до натрупването на автомобилите от София за Бургас. В обратната посока причините са по-скоро забавеното движение на автомобилите, които са станали свидетели на ПТП-то в другата лента", обясни Демерджиев. ОЩЕ: "Не съм виждал такова нещо": Над 70 превозни средства са участвали в катастрофите на АМ "Тракия"

Грешките

Министърът коментира грешките и пропуските, които са довели до инцидента.

"Ние ги намарихме в работната група, която трябваше да изработи стратегия за пътната безопасност. Те са в две посоки. Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката и пътните полицаи. Такава изграждаме в момента. Няма информационни табла, които да се поставят на рамките, които се намират на тол камерите, за да могат да информират шофьорите, че има опасност на пътя", обяви Демерджиев.

По думите му, ако тези две неща са били направени в годините назад, реакцията на на държавата е щяла да бъде преваннтивна, а не последваща.

Той обаче призова при подобни трагедии да се обединим и да търсим решения и път напред. "Политиканствания на фона на трагедията, тук изразявам съболезнования към близките на загиналите, са проява на слабост и ниска етика", коментира Демерджиев. ОЩЕ: Радев обяви черната равносметка от "Тракия": 11 жертви и 48 ранени (ВИДЕО)