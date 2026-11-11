Напусна ни легендарен американски актьор

Легендарният американски актьор Стейси Кийч, добил най-голяма популярност като частния детектив Майк Хамър в едноименния телевизионен сериал, но считан и за изключителен интерпретатор на Шекспир, е починал на 85-годишна възраст, съобщава "The Independent". Кийч е починал у дома си в Магдаленка, Полша, "след дълга и тежка битка с тежко сърдечно заболяване и сърдечна недостатъчност", обяви в изявление съпругата му, полската актриса Малгошя Томаси Кийч. Актьорът вече беше преживял инфаркт, получен директно на сцената по време на моноспектакъл в Чикаго през юни 2017 година.

Пъстра кариера на сцена и екран

Кийч беше един от най-уважаваните театрални актьори в САЩ и любимец на режисьори като Джон Хюстън, но в масовата култура остана трайно свързан с ролята си на суровия телевизионен частен детектив Майк Хамър, създаден от писателя на криминалета Мики Спилейн. Той обаче отказваше да се повтаря – играеше "хипар полицай" в киното, Крал Лир на сцена, разказваше поредицата "World’s Most Amazing Videos" по телевизията, превъплъти се в побъркан полковник в "Деветата конфигурация", оглави сериала "Titus" и се появи в номинираната за "Оскар" драма "Небраска" на Александър Пейн. Миналата година изигра и бащата на героя на Джордж Клуни в "Jay Kelly".

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"Целта ми беше да имам възможно най-разнообразни роли. Това вероятно нарани кариерата ми, но изборите ми идваха с цена. Все пак играх Хамлет, Ричард Трети и Крал Лир – и не бих заменил това за нищо на света", коментира той пред "New York Magazine" още през 2012 година.

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Сред големите му екранни и театрални превъплъщения са френският художник Жулиен Мистрал в минисериала на CBS "Mistral’s Daughter", руски княз в екранизацията на романа на Джудит Кранц "Princess Daisy", Варавва в "Исус от Назарет" на Франко Дзефирели, майор Джонас Стийл в "The Blue and the Gray". За ролята на Ърнест Хемингуей в шестчасов минисериал той получи "Златен глобус" – за нея качи 16 килограма. Кийч получи и номинация за наградата "Тони" за превъплъщението си в Бъфало Бил в бродуейската постановка "Indians", игра в "Крал Лир" на Бродуей с Лий Дж. Коб, а по-късно беше и в "The Kentucky Cycle", "The Country Wife" и "Other Desert Cities". Участваше във "Frost/Nixon" с ролята на президента, а през 2006 година играе Крал Лир в чикагския театър "Гудман". Именно там през 2017 година колабира на сцената по време на моноспектакъла "Pamplona" за Хемингуей, припомня БГНЕС.

Арестът, който едва не унищожи кариерата

Снимка: Getty Images

Докато снима още "Mickey Spillane’s Mike Hammer", през 1984 година Кийч е арестуван на летище "Хийтроу" в Лондон. У него са открити 1,3 унции кокаин, скрит в аерозолен флакон за крем за бръснене и на други места в багажа. Заедно с него е арестувана и секретарката му. "Когато прочетоха присъдата ми – девет месеца затвор – имах чувството, че някой ме е ритнал в слабините с оловни бутонки", пише той по-късно в автобиографията си от 2013 година "All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage". "Това беше най-трудният момент в живота ми."

Тогава 44-годишният актьор е отведен с белезници и изпратен в затвора в Рединг – със средна степен на сигурност, тъй като властите преценяват, че в такъв с минимална охрана ще има твърде лесен достъп до журналисти. Освободен е след шест месеца. По-късно разказва, че в затвора е получил писма от Грегъри Пек, Бърт Рейнолдс, Роджър Мур и Ал Пачино. Описва преживяването като "много самотно, много депресиращо, много тъжно" – време, прекарано в "преоценяване на собствената ми глупост".

След освобождаването си Кийч участва в документалната телевизионна поредица "High on the Job", а на изслушване пред Конгреса разказва как е станал зависим от кокаина в средата на 70-те. "Няма по-голям затвор от този да зависиш от химическо вещество, за да съществуваш", свидетелства той. Актьорът посещава университетски кампуси и рехабилитационни центрове с предупреждения срещу наркотиците. По същото време се жени за полската актриса Малгошя Томаси, с която се запознава по време на снимките на "Hammer".

Връщане към екрана и личен живот

Снимка: Getty Images

Първата му роля след затвора е в телевизионния филм на CBS "Intimate Strangers" с Тери Гар, който става третият най-гледан телевизионен филм за сезон 1985–1986 година. След това се връща и самият сериал за Майк Хамър, който е спрян след ареста. Години по-късно в телевизионната поредица "Бягство от затвора" (2005–2007 година) Кийч играе директор на затвор и признава, че е заимствал характера от своя реален директор в Англия, когото описва като състрадателен и подкрепящ рехабилитацията на затворниците.

Кийч е роден в Савана, Джорджия, в семейство на актьори, запознали се в Северозападния университет. Завършва Калифорнийския университет в Бъркли с две специалности – английска филология и театрално изкуство. Играе на Шекспировия фестивал в Орегон, учи в театралното училище на "Йейл", а като стипендиант "Фулбрайт" – и в Лондонската академия за музика и драматично изкуство. Дебютира в киното през 1968 година в "Самотният ловец е сърцето", работи два пъти с Джон Хюстън – във "Fat City" и "The Life and Times of Judge Roy Bean", играе в "Американска история Х" с Едуард Нортън и в "Наследството на Борн".

Най-големият му пробив обаче остава ролята на Майк Хамър – модерен рицар и защитник на слабите. Кийч е бил женен четири пъти.