"Най-мракобесният закон за целия преход": Юрист заклейми Закона за чуждестранните агенти

Законопроектът за чуждестранните агенти, ако бъде прокаран, би бил най-мракобесният закон в целия период от демократичните промени през 1989 г. насам. Това заяви юристът и университетски преподавател Ваня Нушева, която все пак изрази надежда, че мнозинството на "Прогресивна България" няма да се изкуши да направи подобна стъпка.

"Този законопроект може да хвърли гъста мъгла върху обществения живот в България и да доведе до катастрофа за гражданското общество и за българската държава", добави Нушева.

Тя припомни, че ПГ на "Възраждане" в няколко парламента е внасяла този законопроект, но досега винаги е бил стопиран от мнозинството народни представители.

Още: България получава средства от ЕС. Направо да обявим цялата държава за чуждестранен агент и да приключим с драмата

"Това е един откровено мракобесен законопроект, който цели да постави под контрол и под угроза всякакво разпространение на свободно изразяване на информация, ако дадено физическо или юридическо лице е получило финансиране по публично достъпна програма за подкрепа на граждански дейности - било то с източник от чуждестранни фондове, било то от всякакъв друг легитимен източник, който е публично достъпен", обясни юристът.

"Трябва да е ясно, че Конституцията пази нашите права, защото гарантира свободното изразяване на мнение. Целта на този закон е "осъществяване на държавен контрол и регулация, спрямо прозрачността и публичността, източници на финансиране и целите за извършване на такава обществена дейност", подчерта Ваня Нушева.

Заемка от Русия

"Ние имаме достатъчно детайлно разписано законодателство, което изисква отчетност. На сайта на Агенцията по вписванията са всички отчети до стотинка на организациите, които са получили финансиране - кандидатствали са, спечелили са, получили са финансиране. Медиите и физическите лица също могат да попаднат в тази категория. И когато попаднат в тази категория, те са длъжни да залепят един етикет "Чуждестранен агент". Този закон, предлаган от "Възраждане", произтича от закон, приет през 2012 г. в Русия, служещ за смачкване на всякаква форма на гражданска инициатива и изразяване на мнение и от граждани, и от юридически лица с нестопанска цел, и от медии", добави още тя.

Още: "По путински модел": Гласуват закона на "Възраждане" за чуждестранните агенти, който ще удари по бизнеса и медиите

"И виждаме в Русия какъв е резултатът - едно смачкано общество, което се намира в задънена улица, общество, чиито граждани са принудени да воюват в една агресивна война със своя съсед. Това ли искаме ние в България 37 години след демократичните промени? Аз съм убедена, че това нещо не може да бъде допуснато от българското общество", заяви Нушева.

Според нея това, което се стреми чрез този законопроект да направи "Възраждане", е да огради с една бодлива тел българското общество.

"Най-малко е необходима подобна битка с гражданското общество на правителството и на управляващото мнозинство на ПБ. Подобен законопроект би предизвикал изключително силни обществени вълнения и протести, за каквито може би не предполагат на този етап част от политиците в България", коментира още тя пред БНР.

Нушева подчерта, че само наименованието на този законопроект има нещо общо със законодателство, което е създадено в САЩ през 1938 г., когато американското правителство се сблъсква с изключително агресивната шпионска дейност на представители на Нацистка Германия, прикрита зад дейността на юридически лица, позволени от американското законодателство - фирми, търговски дружества и др.

"Целта на Нацистка Германия е чрез инфилтрация на свои представители в САЩ, целяща да повлияе на общественото мнение, така че да бъде позитивно оценяван режимът на Хитлер. Това е първоизточникът, за който Путин се захваща през 2012 г., за да създаде онзи репресивен закон, който първоначално поставя етикети, а следващите стъпки са забрана за дейност, арести и гражданска смърт на всички, които мислят опозиционно, и закриване на Неправителствени организации. Много постъпателен процес на унищожаване на гражданското общество в Русия", завърши тя.