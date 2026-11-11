От 90 милиона лева до 90 милиона евро! Новият стадион на ЦСКА излезе двойно по-скъп

Мащабната реконструкция на стадион "Българска армия" е струвала приблизително 90 милиона евро, или над 176 милиона лева. Това съобщава "Тема Спорт", позовавайки се на своя информация за окончателните разходи по проекта. Ако сумата бъде потвърдена, тя ще означава, че изграждането на новия дом на ЦСКА е излязло приблизително два пъти по-скъпо от първоначално предвиденото. Основната финансова тежест е поета от собственика на "червените" Валтер Папазки.

Как се промени бюджетът за "Българска армия"?

През април 2023 година, когато беше представен проектът за реконструкцията, тогавашното ръководство на ЦСКА обяви прогнозна инвестиция между 80 и 90 милиона лева. Три години и половина по-късно стойността на завършеното съоръжение се оценява на около 176 милиона лева. Това е увеличение с между 86 и 96 милиона лева спрямо първоначалните разчети.

Още при представянето на проекта от клуба предупредиха, че поскъпването на строителните материали и инфлацията могат да доведат до надхвърляне на бюджета. Засега обаче няма публично представена подробна разбивка на разходите, която да показва как точно е формирана крайната сума.

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Какво получи ЦСКА срещу инвестицията?

Реконструкцията започна с демонтирането на стария стадион през април 2024 година. Впоследствие беше изградено изцяло ново съоръжение с разгъната застроена площ от 41 338 квадратни метра.

Според проектантите от ИПА новата "Българска армия" разполага с 18 583 места за мачовете от българското първенство и 16 847 при конфигурация за европейските турнири. Стадионът включва модерни трибуни, VIP пространства, клубен музей, ресторант и търговски площи, като отговаря на изискванията за категория 4 на УЕФА.

ЦСКА официално се завърна на "Българска армия" на 31 октомври 2026 година с двубоя срещу Славия, завършил 0:0 пред около 18 000 зрители.

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