Разпитаха и зам.-кметът по екологията, но не за кризата с боклука

Не съм нарушила нищо, затова не се притеснявам. Това каза зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева след разпита си в прокуратурата. Вчера от Столичната община съобщиха, че държавното обвинение привиква Бобчева и директора на завода за отпадъци Николай Савов. "Разпитът не беше относно настоящата ситуация - с извозването на боклука в София, а по стар сигнал. Досега не ме бяха викали по него", обясни тя.

"В предприятието, за което ме разпитваха, бяха направени 17 проверки, за последната година и половина от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Всичко беше проверено в него, не само от РИОСВ, а и от други структури", обясни зам.-кметът.

Бобчева предполага, че е била извикаха по сигнал на Антон Хекимян, общински съветник в Столичния общински съвет.

На въпрос защо точно в този момент е извикана за разпит тя отговори: "Сами трябва да си отговорим. Не ми харесва, че точно в тази седмица се активира това. Подозрително е".

След разпита си вчера Николай Савов също каза, че е питан за сигнал от миналата година, свързан с проверка в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), за да даде допълнителни пояснения. "Нито една дума или реплика следователят не ми е казал относно това, което се случва с боклука в момента. Само и единствено ми бяха задавани уточняващи въпроси, които са свързани с проверка на РИОСВ от миналата година", каза той.