Рискът за България, ако не продаде "Лукойл": Бивш енергиен министър каза кога ще стане ясна съдбата на рафинерията

30 януари 2026, 07:57 часа 219 прочитания 0 коментара
Риск би било за нас, ако не се постигне споразумение за продажбата на активите на "Лукойл". Наличието на един дългосрочен капитал в инвеститор, какъвто е "Карлайл", е едно добро решение, заяви бившият енергиен министър и председател сега на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев пред bTV за продажбата на "Лукойл". Още: Кремъл с първи коментар за сделката с "Лукойл"

Докога ще стане ясна съдбата на "Лукойл"?

Снимка: Getty images

Според него инвестиционната компания със сигурност е имала разговор за придобиването на активите на рафинерията в Бургас. Той смята, че разговори продължават и с други заинтересовани купувачи на "Лукойл". Споразумението за рафинерията трябва да бъде извършено през задълбочено проучване и постигане на съответните разрешения с Министерство на финансите за разпореждане с чуждестранни активи, добави Радев, който очаква до около 6 месеца да стане ясна съдбата на "Лукойл". 

Румен Радев посочи още, че в технологично отношение рафинерията в Бургас е много добра и "Карлайл" ще подходи ангажирано, сериозно и професионално. 

Бившият енергиен министър подчерта още веднъж, че най-късно до 6 месеца ще стане ясна съдбата на "Лукойл". 

Румен Радев увери още, че хората трябва да бъдат спокойни с влизането на България в еврозоната. От думите му стана ясно още, че няма причина да бъде удължаван срокът, в който се плаща с български след и след 1 февруари. 

Радев добави, че частният бизнес не е спирал да вдига заплатите в частния сектор. 

