Трупове на животни и боклук: Незаконно сметище край Карлово

Само на метри след табелата за край на град Карлово, в посока село Левски, крайпътна отбивка е превърната в нерегламентирано сметище. Мястото е затрупано с купища отпадъци, които по всичко личи, че са изхвърлени от животновъден обект, предаде БГНЕС.

По-голямата част от боклука е събрана в чували с надпис „фураж“. Освен тях, на мястото са разхвърляни части от стари мебели и дивани. Най-тревожна е гледката на изхвърлени мъртви животни, които са оставени да се разлагат на открито.

Сметището се намира точно под плодно дръвче, на което все още виси завързана мартеница.

Граждани сигнализират, че извършителят може да бъде открит лесно, тъй като сред отпадъците има достатъчно улики, които водят към конкретна ферма.

Сега на ход са контролните органи, които трябва да установят самоличността на нарушителя и да наложат съответните санкции за грубото замърсяване на околната среда.

