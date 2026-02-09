Февруари е пиково време за резитба на тези растения

Февруари може да бъде идеално време за резитба в много климатични условия. Тъй като най-лошото зимно време отшумява, това е идеалният период за резитба, преди растенията да започнат пролетен растеж. Имайки това предвид, разглеждаме някои растения, които можете да подрежете през февруари, и даваме съвети за подрязване, за да получите впечатляващи зрелища през този сезон.

Хортензии

Кога да се подрязват хортензиите може да е объркващо за много градинари. Всичко зависи от вида дървесина, върху която цъфтят, така че трябва да знаете дали вашият сорт хортензия цъфти върху стара или нова дървесина.

Тези, които цъфтят на нови дървета, могат да бъдат подрязани този месец, докато хортензия, която цъфти на стари дървета, трябва да се остави на мира, тъй като подрязването сега премахва тазгодишните цветове.

Късната зима е времето за резитба на метличести хортензии, като например „Limelight“ и „Bobo“ , както и на гладки хортензии, включително все по-популярната „Annabelle“ .

Тромпетна лоза

Тромпетните лози (наричани още Кампсис) са сред най-бързо растящите увивни растения , което ги прави необходим избор за резитба през февруари, ако имате такова.

Редовната резитба е от съществено значение, за да се контролира растежът на тези растения, тъй като те могат да причинят щети на конструкциите, ако се оставят да растат неконтролирано. Няма нужда от паника обаче. Резитбата на тромпетна лоза я държи под контрол и ви възнаграждава с много топли, дълготрайни цветове.

Подрязвайте в края на зимата, за да премахнете всички мъртви, повредени или болни стъбла, и отрежете страничните издънки от основните стъбла до 2-3 пъпки. Въпреки това, когато е необходимо, можете да бъдете по-агресивни с резитбата на тръбната лоза. Това може дори да включва отрязване на целия растеж до 30 см, за да подмладите катерливия клон.

Глициния

Глицинията е друго енергично цъфтящо увивно растение , което изисква внимание. Всъщност, когато отглеждате глициния , тя се нуждае от резитба два пъти годишно, веднъж през зимата и веднъж през лятото. Този двоен подход ѝ помага да изглежда страхотно и да е под контрол.

Добрата новина е, че резитбата на глициния през зимата е изненадващо лесна. Това е подходящ момент за прореждане на растението, оформяне на катерача (което е по-лесно да се направи, когато листата са опадали) и за подравняване и връзване на издънките на глицинията за предстоящия вегетационен период.

Отрежете всички мъртви, повредени или болни стъбла, слаби прирастки и кръстосани клони. След това просто отрежете издънките от миналото лято, които трябва да са дълги и пухкави, до две или три пъпки от основната рамка на клоните. Отрежете до здрава пъпка, за да насърчите красив цъфтеж на пролетни цветя.