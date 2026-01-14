Разследват кражба на близо половин тон нафта

Кражба на около 400 литра дизелово гориво разследват във Видин. На 13 януари в 12.41 часа служител от бензиностанция край гр. Видин сигнализирал на тел.112 за кражба на дизелово гориво от турски влекач.

Оперативна група извършила оглед на товарната композиция на паркинга на бензиностанцията.

По данни на шофьора най-вероятно посегателството е било осъществено към полунощ в центъра на с. Медовница - неизвестни лица източили около 300 – 400 литра дизелово гориво. Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

За времето от 5 часа на 13 януари до 5 часа тази сутрин полицейските служители реагирали на 20 сигнала. При осъществяване на контролната си дейност проверили 300 лица и 235 моторни превозни средства. За констатираните нарушения съставили 23 акта и 79 фиша.

