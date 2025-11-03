Шофьорът, помел коли в центъра на София, заемал държавен пост

Шофьорът, който помете няколко паркирани коли в центъра на София, е бивш шеф в държавната фирма "Автомагистрали". По информация на bTV водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията, която е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев, а два месеца по-късно, при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.

Припомняме, че в неделя вечерта шпофьор помете паркирани коли в центъра на София. Инцидентът стана на бул. "Витоша". Като по чудо няма пострадали. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1.2 промила. Той е задържан за 24 часа.

Константин Атанасов, който е очевидец на инцидента, а колата му е сред пострадалите, разказа в ефира на Нова телевизия за катастрофата. "Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало", каза мъжът.

Според него обаче скоростта е била много по-висока. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.