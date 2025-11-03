"Държеше се нагло и предизвикателно": Очевидец с разказ за шофьора, помел коли в София

Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало. Това разказа Константин Атанасов в ефира на Нова телевизия за катастрофата в София в неделя вечерта. Той е и един от потърпевшите. Според него обаче скоростта е била много по-висока. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.

"Всички ударени автомобили са на съседи", каза мъжът. От удара кофата за боклук стигнал по алеята на отсрещната страна надолу по булеварда.

Шофьорът е имал и спътничка. Тя седяла настрани и също твърдяла, че не са се движили с висока скорост.

Дощла е и пожарна, която е рязала ламарини. "Стана ясно, че се е движил с над 150 км/ч. Редовно се случва да се минава с такава скорост оттук. Нагли е единствената дума - да карат мощни автомобили и да прелитат и в двете посоки. Преди 1 година дори имаше същия случай, но с по-малко пострадали коли", разказа още пострадалият.

Припомняме, че в неделя вечерта шпофьор помете паркирани коли в центъра на София. Инцидентът стана на бул. "Витоша". Като по чудо няма пострадали. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1.2 промила. Той е задържан за 24 часа.