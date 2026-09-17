Сагата с Божков, Борисов и Горанов: Нови секретни документи, делото срещу "Магнитски" върви към край

Министерството на правосъдието на САЩ е депозирало секретни документи и доказателства по федералното дело във Вашингтон, окръг Колумбия, заведено през есента на 2025 г. от Васил Божков срещу санкционирането му за корупция по закона "Магнитски". В понеделник, 14 септември, помощник-главният прокурор на САЩ Брет Шумът уведомява съда, че документите са налични в секретното деловодство на правосъдното министерство, съобщи разследващата медия BIRD.

Още: Доказателствената част в делото на Божков по "Магнитски": Имейл за активите на "Б" и статии на Actualno.com

Actualno.com може да потвърди за внасянето на новия документ по делото на Божков - това се вижда в системата Pacer Monitor, с която могат да се следят и преглеждат дела в американските федерални съдилища. На 14 септември е входирано уведомление за подаване на класифициран документ от Брадли Смит - директора на Службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ, която стои зад налагането на санкциите. Съдържанието обаче е налично единствено в платената версия на платформата.

Сега съдията докладчик Пол Фридман следва да се свърже с въпросния отдел на Министерството на правосъдието и съвместно да организират конфиденциалното предаване на материалите на съда.

Още: Накъде за Васил Божков със санкциите "Магнитски": Картината на документите в съда в САЩ (ВИДЕО)

Гражданският процесуален кодекс на САЩ – 50 U.S.C. § 1702(c) – изрично предвижда възможността секретни документи да бъдат предоставени само и единствено на съдията по делото. Докладчикът се запознава с материалите в закрито заседание и може да ги съобрази при постановяване на крайното съдебно решение. Именно в такава хипотеза се намираме към настоящия момент, което най-вероятно означава, че делото на Божков срещу OFAC се очертава да върви към финал, анализират от BIRD.bg.

Също така е важно да се отбележи, че член 1702, буква (с) от 50 U.S.C. не предоставя и не предполага никакво право на съдебен контрол.

Снимка: БГНЕС

Какво разбрахме досега по делото на Божков в САЩ: Пари за Борисов и Горанов

Тази година по делото на Божков в САЩ валят нови и нови документи - и от OFAC, и от адвоката на бизнесмена Ерих Ферари, който опитва да убеди съда, че Службата за контрол на чуждестранните активи неправомерно е отхвърлила искане на Божков да бъде изваден от санкционния списък. Според защитата му това искане е подкрепено с коригиращи мерки и с това, че не става дума за корупция, а за принуда да се дават подкупи на висши длъжностни лица.

Още: По-голяма посочена сума за Борисов: Документите по делото "Магнитски" на Божков валят

OFAC обаче твърди, че в случая става въпрос именно за корупция, цитирайки друг сюжет - плащанията на Божков към бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта. Също така според службата бизнесменът не се е откъснал напълно от обстоятелствата, които са го вкарали в санкционния списък.

В отговора си на въпросник от 15 септември 2022 г. (бизнесменът се е съгласил на това, за да докаже, че заслужава изваждане от санкционния списък) Божков предоставя допълнителни подробности относно спецификите на предполагаемата схема за изнудване. При разглеждането на тези твърдения OFAC отбелязва, че: "Нито в молбата си за премахване от списъка, нито в отговора си на въпросника Божков опровергава, че е извършвал плащания към български държавни служители в замяна на преференциално третиране на неговите предприятия. Дори ако OFAC приеме твърдението на Божков, че корупционната схема с (Бойко) Борисов и (Владислав) Горанов е била изнудване, това твърдение не опровергава факта, че Божков – описан като "най-богатият човек в България" със значително влияние – е предоставил 45 милиона евро на Борисов и Горанов (това е твърдение на Божков - бел. ред.) за да използват официалните си позиции в правителството на България за манипулиране на закони, които да благоприятстват бизнеса на Божков в негова икономическа полза".

Снимка: БГНЕС, колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT

Самият Борисов отказа да коментира "части от документ" и припомни, че се е клел във внуците си как не е получавал никакви пари от Васил Божков: Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков.

Припомняме, че това са твърдения на Божков, а не решения на съда в САЩ. Разбира се обаче още нещо важно - че не само Васил Божков твърди, че е предавал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ, а и OFAC казва в един от документите по делото, че е "установила" това.

Отделно, Божков твърдеше, че след като е отказал да продължи да плаща в края на 2019 г., срещу него е било организирано наказателно преследване, национализиране на хазартния му бизнес и опит за отвличане в Дубай: