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Кметът Георги Илиев с лоши новини за метрото в "Слатина"

17 септември 2026, 10:30 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кметът Георги Илиев с лоши новини за метрото в "Слатина"

Метрото, преминаващо през район "Слатина", най-вероятно няма да бъде пуснато в експлоатация до края на настоящия мандат, въпреки че първата копка на линията беше положена именно през този период. Това заяви кметът на района Георги Илиев в интервю за БНР. Той поясни, че забавянето е заради обжалвания от граждани на трасето. По думите му е реалистично поне булевардът над метро строежа да бъде отворен за движение.

През това време екипите на "Метрополитен" ще довършат подземните дейности и тестовете, които отнемат около шест месеца преди въвеждането в експлоатация.

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Той посочи още, че районът разполага с ограничен градски транспорт, който освен автобус № 9, който минава над метрото, линиите, обслужващи "Слатина", са предимно крайградски и с ниска честота.

Районният кмет коментира и програмата за изграждане на тротоари по маршрутите между детски градини, училища, болници и спирки или т.нар. "червени коридори" - приоритет, обявен още в началото на мандата. По думите му работата не е напълно завършена, но е в напреднал етап, като в момента се довършва тротоар в участък с високо пешеходно натоварване, покрай няколко институции, сред които Библиотекарския институт, Педагогическия факултет на Софийския университет, НАП, СЕМ и др.

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Той посочи, че финансирането остава недостатъчно, тъй като Столичната община работи без приет бюджет за 2026 г.

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Метро Георги Илиев район "Слатина"
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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