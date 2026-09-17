Историческа вечер в САЩ! Гол №100 на Лионел Меси донесе трофей на Интер Маями

Легендарният Лионел Меси добави още един трофей в колекцията си и за пореден път записа името си в историята. Аржентинецът отбеляза своето попадение №100 в кариерата си за Интер Маями. Той откри резултата, а Каземиро добави още един гол, като по този начин отборът победи мексиканския Крус Асул с 2:0 и вдигна Купата на шампионите. Това е четвърти трофей за Интер от пристигането на Меси в Маями.

Меси с гол и асистенция в мача за Купата на шампионите

Меси откри резултата в 24-тата минута, като заби с глава центриране на Луис Суарес. Ттова беше 100-ият му гол в 115 мача във всички турнири с Маями. Интересното е, че този важен момент се случи срещу същия отбор, срещу който аржентинецът отбеляза първия си гол за Интер Маями. Той вкара от пряк свободен удар в добавеното време, за да победи Крус Асул с 2:1 при дебюта си за новия клуб през юли 2023 година. Каземиро направи резултата 2:0 в 81-вата минута, като заби с глава след корнер, изпълнен от Меси.

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Бразилският полузащитник е отбелязал четири гола, всички с глава, в последните си пет мача, откакто пристигна в клуба през лятото. Той се разписа в три поредни срещи срещу Монреал, Атланта Юнайтед и Чикаго Файър, преди да остане без гол в събота срещу Нашвил. Победата донесе на Интер Маями поредния трофей три години след пристигането на Меси. Тимът спечели Купата на лигите през 2023 година, "Шилдът на феновете" през 2024 година и Купата на МЛС през 2025 година.

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