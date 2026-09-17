Поредна трагедия в София: Откриха мъртви мъж и жена в дома им

Безжизнените тела на мъж и жена на 61 години са намерени в къща столичния кв. "Бояна", съобщиха от МВР. Двамата са били съпрузи. Сигналът е подаден минути преди 20:30 часа в сряда (16 септември). Няма данни нито за външна намеса, нито за домашно насилие. Изясняват се причините за смъртта им.
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По информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство.
По случая тече досъдебно производство. На място днес се очаква да бъде извършен втори оглед.
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