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Поредна трагедия в София: Откриха мъртви мъж и жена в дома им

17 септември 2026, 9:20 часа 805 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Поредна трагедия в София: Откриха мъртви мъж и жена в дома им

Безжизнените тела на мъж и жена на 61 години са намерени в къща столичния кв. "Бояна", съобщиха от МВР. Двамата са били съпрузи. Сигналът е подаден минути преди 20:30 часа в сряда (16 септември). Няма данни нито за външна намеса, нито за домашно насилие. Изясняват се причините за смъртта им.

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По информация на БНР става въпрос за убийство с последвало самоубийство.

По случая тече досъдебно производство. На място днес се очаква да бъде извършен втори оглед.

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Самоубийство полиция убийство
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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