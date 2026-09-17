Metallica и Limp Bizkit обявиха общо турне през 2027 г.

Metallica обяви нови концерти в Северна Америка през 2027 г., с които ще продължи световното си турне M72, пише "Far Out Magazine". От началото му през април 2023 г. групата вече е изнесла 99 концерта в 26 държави, а турнето ще продължи и през следващата година. Новата серия концерти ще започне на 8 май 2027 г. на стадион "Би Си Плейс" във Ванкувър. След това Metallica ще изнесе концерти в Сан Диего, Ел Пасо, Сан Антонио, Файетвил и Канзас Сити.

Снимка: Getty Images

През юни групата ще посети Роли, Индианаполис, Бъфало, Медисън и Кливланд, а последният концерт от обиколката ще бъде на 19 юни в Солт Лейк Сити. Общо са обявени 12 концерта.

Metallica ще продължи да използва характерната за M72 сцена, разположена в центъра на футболните стадиони. На всички концерти като специални гости ще се изявяват Limp Bizkit и Avatar. Част от приходите от всеки продаден билет ще бъде дарявана на местни благотворителни организации чрез фондацията на групата "All Within My Hands", създадена през 2017 г. По-рано Metallica обяви и два концерта през ноември 2026 г. в "Мохеган Сън Арена" в Кънектикът, предава БГНЕС.