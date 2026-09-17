Велева пита откъде са милионите около "Петрохан", прокуратурата веднага реагира

Журналистът Валерия Велева, която е създател на сайта "Епицентър", сезира прокуратурата с искане да бъдат проверени финансовите потоци около Ивайло Калушев и дейността на свързаните с него организации, както и евентуалното участие на публични фигури. Малко след това Софийската градска прокуратура съобщи, че продължава разследването именно на финансирането и финансовите операции, свързани с неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан".

В сигнала си Велева настоява прокуратурата да провери как през банковите сметки на Калушев са преминали близо 4 млн. лева и какъв е произходът на тези средства. Тя поставя въпроси и за финансирането от държавни институции, за движението на парите и за действията или бездействията на длъжностни лица.

В сигнала са посочени кметът на София Васил Терзиев, депутатът Николай Денков, бившият екоминистър Борислав Сандов и Саша Безуханова. Техните имена се появиха в изтеклата първо в "Епицентър" съдебно-психологическа експертиза - цели 152 страници, като един от авторите на експертизата в лицето на криминалния психолог Росен Йорданов призна това за нередно, но не успя да каже как така документите изтекоха по този начин. Иначе имената на посочените политици и на Безуханова са в експертизата главно по линия на давани дарения за дейността на Калушев - съответно какво значение има това за личността на самия Калушев в психологическо естество, както и посещения в хижа "Петрохан". Велева иска да бъде проверено дали някой от тях е подпомагал, улеснявал или прикривал дейността на Калушев и свързаните с него лица. Още: Каква е финалната ви равносметка за случая "Петрохан-Околчица"? Анкетата на Actualno.com

Сред въпросите към прокуратурата е и как е било финансирано придобиването на имущество и какви са били отношенията между организацията около хижа "Петрохан" и държавни институции.

Моментална реакция

След публикуването на сигнала Софийската градска прокуратура излезе с информация за разследването на финансовите операции около "Петрохан". Още: Росен Йорданов каза колко струва часовникът му конкретно. За Петрохан по-важни са други негови отговори

От СГП съобщиха, че по досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително за движението и произхода на парични средства, както и за придобитото с тях имущество.

Прокуратурата посочва, че са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като в момента се изяснява произходът на парите, с които са били закупени. По указание на наблюдаващия прокурор НАП извършва действия за установяване на произхода на средствата, а върху МПС са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследващите са установили и банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна сметка, попадаща под юрисдикцията на САЩ. По нея е изпратено искане за съдействие до американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

Така във фокуса на прокуратурата попадат именно въпросите за произхода и движението на парите, които са сред основните акценти и в сигнала на Велева. Още: Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване

Важно е обаче да се уточни, че от официалното съобщение на СГП не следва, че досъдебното производство е образувано вследствие на сигнала на Велева. Напротив, прокуратурата вече е съобщавала за тази линия на разследването преди нейния сигнал.

Още през март СГП обяви, че по отделената линия за дейността на сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" е била вдигната банковата тайна за 44 сметки с цел установяване движението на парите. Тогава прокуратурата съобщи и че се очакват резултати от ревизии и проверки на пет физически и седем юридически лица. Били са установени и дарения към членове на дружеството от длъжностни лица.

В сигнала си Велева поставя и въпроса какво са направили институциите след доклад на дирекция "Инспекторат" на МВР от 16 февруари 2026 г., в който според нея са описани четири сигнала, свързани с дейността на организацията и хора около Калушев.

Тя настоява да се провери и дали има данни за нарушения при сключването на споразумението между Министерството на околната среда и водите и организацията, както и дали държавни институции са неглижирали или прикривали нарушения. Още: След скандала с Валерия Велева: АЕЖ призова за разследване на "Епицентър" и "ПИК"

От прокуратурата към момента не посочват публично, че Терзиев, Денков, Сандов или Безуханова са привлечени като обвиняеми по това досъдебно производство. Твърденията за евентуално тяхно участие са част от сигнала на Велева и предстои компетентните органи да преценят има ли данни за престъпление.

Велева напусна и инициативния комитет на Йотова и Вълчев

Развитието около сигнала идва ден след като Валерия Велева обяви, че се оттегля от инициативния комитет, който подкрепя кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

Причината за решението ѝ беше публикацията на сайта "Епицентър" на експертиза по случая "Петрохан", в която бяха публикувани чувствителни лични данни. След публикацията от "Демократична България" поискаха Йотова и Вълчев да се разграничат от Велева.

Самата Велева заяви, че не се отказва от журналистическата си дейност, но не иска публикации, за които отговаря, да бъдат използвани в предстоящата президентска кампания. Тя обяви, че ще продължи да работи по случая "Петрохан".

От инициативния комитет "Йотова - Вълчев" заявиха, че се разграничават от публичното изнасяне на лични данни и определиха решението на Велева да се оттегли като правилно. От комитета посочиха още, че не искат предизборната кампания да бъде измествана от подобен спор.