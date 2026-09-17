"Важното не е кой печели спора, а какво печели София": Председателят на СОС на празника на столицата

Никой не очаква от нас да бъдем единодушни по всеки въпрос. Софиянци очакват да спорим честно, да се чуваме и да намираме общ път, когато интересът на града го изисква. Защото след всеки наш дебат важният въпрос не е кой е спечелил политическия спор. Важният въпрос е какво е спечелила София. Това каза председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров по време на тържественото заседание на СОС по случай Деня на София – 17 септември.

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„Нека бъдем различни в идеите си, но единни в отговорността си“, призова той и посочи, че в Общинския съвет има различни политически сили, идеи и представи за развитието на града и това е естествено, тъй като различията са част от демокрацията. По думите му обаче разделението е избор.

По думите му хората не оценяват работата на общинските съветници по силата на думите или по продължителността на заседанията, а по резултатите – по улицата пред дома си, по транспорта, който използват, по училището на детето си, по чистотата на квартала си и по сигурността, която усещат.

Петров каза, че София не принадлежи на една партия, на едно мнозинство или на един мандат, а на хората. „На нас тя е поверена само за време. И един ден няма да има значение колко пъти сме надделявали един над друг. Ще има значение какво сме оставили след себе си“, посочи той.

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Председателят на СОС благодари на хората, които „карат София да живее“ – на учителите, лекарите, културните и социалните дейци, строителите, служителите в общинските предприятия и работещите в градския транспорт. Той изрази признателност и към служителите на Столичната община и районните администрации, чийто труд често остава невидим, но чрез него гражданите всеки ден усещат дали общината е близо до тях.

Петров благодари и на общинските съветници, като отбеляза, че да носиш отговорност означава не само да защитаваш своите позиции, но и да имаш силата да търсиш съгласие и смелостта да вземаш трудни решения.

В началото на словото си Цветомир Петров посочи, че празникът на един град не е просто дата в календара, а момент, в който хората си припомнят не само откъде идват, но и какво ги свързва. По думите му София принадлежи на всички, които я обичат, грижат се за нея и свързват бъдещето си с нея.

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"София е древен град, преживял изпитания, промени и превратности, каза Петров. По думите му градът е бил разрушаван и изграждан отново, но винаги е намирал сили да продължи напред. „Днес тази отговорност е наша“, заяви той.

„И нека любовта към София ни напомня, че общото е по-голямо от личното, а бъдещето на града – по-важно от всеки временен политически успех“, каза той.

„Защото над нашите имена, над партиите и над всичко, което ни разделя, стои едно име, което ни обединява - София“, посочи председателят на СОС и завърши с поздрав: „Честит празник, София! Честит празник, софиянци!“.