DARA получи званието "Почетен гражданин" на празника на столицата

Победителката в Евровизия 2026 DARA беше удостоена със званието „Почетен гражданин на София“. Тя спечели конкурса с песента „Bangaranga“. Изпълнителката вече е почетен гражданин на Варна – града, в който е родена. ОЩЕ: DARA превзема САЩ: "Dancing with the Stars" започна с "Bangaranga" (ВИДЕО)

От общината посочват, че отличието е признание както за международния успех на певицата, така и за приноса ѝ към популяризирането на София и България на световната музикална сцена.

През 2027 г. Евровизия ще се проведе в Бургас, като подготовката за мащабното събитие вече е сред важните културни теми у нас.