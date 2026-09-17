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"Лионел Меси никога не е правил като Мбапе, за да спечели "Златната топка"

17 септември 2026, 10:22 часа 639 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Лионел Меси никога не е правил като Мбапе, за да спечели "Златната топка"

Битката за "Златната топка" е една от най-коментираните теми през последните дни. Основен принос за това има "кампанията" на Килиан Мбапе, която води в собствена подкрепа. Французинът даде няколко интервюта, в които ясно заяви, че никой не заслужава наградата повече от него. Той дори коментира представянето на някои от водещите си конкуренти - Ламин Ямал и Усман Дембеле. След една от изявите на Мбапе възникна сериозен конфликт между него и Дембеле.

Критикуваха Мбапе и Дембеле заради спора им за "Златната топка"

По тази причина бившият защитник на Барселона и френски национал Самуел Умтити се подигра на спора между сънародниците си. Полемиката датира от интервю, което Мбапе даде миналата седмица за списанието "France Football". В него нападателят на Реал Мадрид заяви: "Дембеле винаги е бил възприеман като талантлив играч, докато аз, от друга страна, винаги съм бил считан за избрания." Дембеле отвърна бързо, като каза: "Никога не съм бил възприеман като избрания, но работих упорито през цялата си кариера и миналата година бях възнаграден с един прекрасен сезон с Пари Сен Жермен".

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Самуел Умтити

Умтити направи сравнение с Меси

След тези коментари се появи информация, че Дембеле е останал изключително разочарован от коментарите на сънародника си и ги определя като "предателство". Умтити се включи с упрек към двамата, като направи сравнение с осемкратния носител на наградата. В интервю пред "RMC Sport" той заяви: "В Барселона никога не съм виждал Меси да говори по този начин за "Златната топка". По времето, когато бях в Барселона, Меси никога не е правил подобни изявления. Трудно ми е да го разбера, но такъв е Килиан и мисля, че това може да разстрои някои от съотборниците му."

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След това световният шампион с Франция от Мондиал 2018 продължи: "Когато прегледах отново думите на Килиан, видях, че той не е обидил Усман. Думите му бяха извадени от контекста, защото преди това той много похвали Усман. Двамата играчи имат напълно различни характери. Усман не е Килиан и обратното. Знаем, че Килиан има свой собствен начин да се изразява и че понякога трябва да разберем какво има предвид. Трябва да гледаме на нещата от по-широка перспектива. В крайна сметка видях, че той говореше за Усман, за таланта му, и е вярно, че никой не очакваше Усман да спечели "Златната топка". Всички казваха, че Килиан е този, който ще я спечели. Това, което каза, е истината. Няма причина да се ядосват."

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Лионел Меси Златна топка Самуел Умтити Килиан Мбапе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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