Росен Йорданов каза колко струва часовникът му конкретно. За Петрохан по-важни са други негови отговори

Колко струва часовникът на криминалния психолог Росен Йорданов, един от четиримата експерти, изготвили съдебно-психиатричната експертиза по случая "Петрохан-Околчица", в който шестима души загубиха живота си? И този въпрос беше повдигнат предвид скандалната пресконференция от 14 септември - защото се появиха подозрения, че става въпрос за сума от калибъра на 100 000 евро - ОЩЕ: Криминалният психолог Росен Йорданов с часовник за 100 000 евро? Въпроси без отговор след пресконференцията за "Петрохан"

Йорданов, който не пожела да говори с Actualno.com по темата вечера, 16 септември, сега го направи в сутрешния блок на БНТ. По думите му, часовникът му струвал 1000 евро, бил подарък от жена му.

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СНИМКА: БГНЕС

Криминалният психолог обаче се сблъска и с въпроса как така експертизата, изготвена от него и още трима специалисти, изтече в сайтове като "Епицентър" и ПИК, чиято редакционна политика многократно е предизвиквала минимум сериозни полемики - а колко пъти ПИК като "медия" е осъждана заради свои "материали" е отделен въпрос - ОЩЕ: Владислав Панев осъди агенция ПИК за "педофилски" скандал

Йорданов уточни, че се бил обадил "в редакцията" на сайта, пуснал пръв експертизата, за да скрият поне видимите в документите лични данни и то на жертви, включително малолетно момиче. По думите му, експертизата била пусната "урбулешката" публично - но от кого, той така и не каза конкретно. Каза обаче, че било грешка пиар екипите специално за МВР да идват с "новия министър" (сега МВР министър е Иван Демерджиев), а не да има пиар структура, която да работи като орган за връзки с обществеността от името на вътрешното министерство. Т.е. Йорданов направи разликата "министър - министерство" и от институционална гледна точка.

Друга важна тема - по думите на Йорданов, Ивайло Калушев още докато е бил в Мексико т.е. преди избухването на ковид пандемията, е бил помолен да направи преценка на списък с хора за учредяването на партия "Да, България". Оценката трябвало да стане "с екстрасензорните способности" на Калушев. Actualno.com също чу слухове, че политически лица са се съветвали с Калушев, който им правел хороскопи - ОЩЕ:

Йорданов призна още, че пресконференцията за "Петрохан-Околчица" станала в период на предизборна кампания, обаче сега била приключила работата на експерти по случая и затова така се случило - приключила "на 99%", само подпис трябвал, основните експертизи са готови. Припомняме, че на пресконференцията на 14 септември от прокуратурата уточниха, че се чакат резултати от още 12 експертизи, включително токсикологична. Пак на тази пресконференция и пак от държавното обвинение признаха, че дават комплексна експертиза на близките на загиналите едва сега, на 14 септември, като думите бяха, че днес се изпращат документите, "дори вече" би трябвало да са пратени - ОЩЕ: Който не е съгласен с Росен Йорданов за Петрохан, да търси психиатър: Така излезе от негово телевизионно гостуване