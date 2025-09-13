Саморазправа на летището в София, има задържан

Войната в Украйна:

13 септември 2025, 13:55 часа 526 прочитания 0 коментара
Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа саморазправа тази тощ на Терминал 1 на летище "Васил Левски" – София. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Инцидентът се е случил около 4:00 часа тази нощ на Терминал 1, като е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият удря другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

Фалшив сигнал за бомба

Припомняме, че миналия месец 44-годишния Христо Йорданов подаде неверен сигнал, че жена носи взривоопасно устройство на летище "Васил Левски". ОЩЕ: Мъжът, подал фалшив сигнал за бомба на летището в София, остава в ареста

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
болница саморазправа Летище Васил Левски информация 2025
