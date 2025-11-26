Студио Actualno:

Не искал да влезе в затвора: Хванаха укривал се мъж

26 ноември 2025, 11:07 часа 333 прочитания 0 коментара
Не искал да влезе в затвора: Хванаха укривал се мъж

Криминално проявен мъж, укриващ се от изпълнение на присъда, е задържан в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в крайморския град.

Задържаният е на 28 години. Той дълго време е успявал да осуети привеждането си в затвора, като е сменял често местата за нощувка и е спазвал строга конспиративност. Мъжът е открит в квартира в комплекс „Меден рудник“.

Още: Само за 24 часа: Разкриха въоръжен грабеж в Перник

От полицията уточняват, че срещу него има влязла в сила присъда от три години “лишаване от свобода“ за притежаване и разпространение на наркотични вещества.

Задържаният е приведен в Бургаския затвор за изтърпяване на наказанието, допълниха от ОД на МВР за БТА.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Размахвал мачете: Хванаха криминално проявен и съден в столичен мол

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Наркотрафик арестуван криминално проявен присъда
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес