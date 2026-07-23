Кабинетът "Радев":

Задържаха българин, обявен за международно издирване от Интерпол

23 юли 2026, 19:47 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Задържаха българин, обявен за международно издирване от Интерпол

В Стара Загора задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червен бюлетин на Интерпол – Манчестър. Мъжът се издирва от властите в Обединеното кралство с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за сексуална експлоатация на деца и детска порнография.

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Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция на сектор „Издирване“ при ГДНП и ОДМВР – Стара Загора. След поредица от оперативно-издирвателни действия криминалистите са установили, че заподозреният се укрива в землището на село Опан, където има и адресна регистрация.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а за случая са уведомени дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ към МВР и Окръжна прокуратура – Стара Загора. Предстои задействане на процедурата по екстрадиция спрямо задържания.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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