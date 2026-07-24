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"Фламинго" стигна до завод за ракети и ПВО системи на 1200 км навътре в Русия, Украйна атакува и с 570 дрона (ОБЗОР - ВИДЕО)

24 юли 2026, 10:12 часа 1522 прочитания 0 коментара
Снимка: Принтскрийн: Exilenova+, Telegram
"Фламинго" стигна до завод за ракети и ПВО системи на 1200 км навътре в Русия, Украйна атакува и с 570 дрона (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заводът „АВИТЕК“ в Киров, който произвежда противовъздушни системи и ракети за руската армия, е бил атакуван и е обхванат от пожар. Сутринта на 24 юли жители на града в Кировска област съобщиха за експлозии и пожар. Според анализ на опозиционния канал ASTRA на кадри, заснети от очевидци, атакуваният обект се намира в „Машиностроително предприятие АВИТЕК“ (АО ВМП АВИТЕК), разположено на адрес "Октябрьски проспект 1А".

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Заводът произвежда ракети и компоненти за самолети

Според официални източници и руски отворени източници заводът произвежда военно оборудване, продукти с двойно предназначение и граждански продукти, включително:

  • системи за противовъздушна отбрана;
  • компоненти за самолети;
  • катапултиращи се седалки за спасяване на пилоти;
  • системи за повдигане на самолети и лебедки;
  • носачи за греди и друго авиационно оборудване.

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Според Съюза на машиностроителите на Русия заводът разполага с пълен производствен цикъл - от леярство и коване до окончателен монтаж и изпитване.

Според информация от украинския проект War & Sanctions, ръководен от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна, заводът е специализиран в производството на ракети „земя-въздух“, катапулти за спасяване на пилоти, системи за обработка на самолетни товари и лебедки и други подобни продукти. Компанията участва в производството на противовъздушни ракетни системи „Тор“.

„АВИТЕК“ е обект на санкции от страна на САЩ, Украйна и други държави.

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Атака с "Фламинго"?

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ атаката е била осъществена с ракети "Фламинго":

Губернаторът Александър Соколов потвърди, че става дума за ракетно нападение. "Тази сутрин ракета удари бизнес обект в Киров. За съжаление, има пострадали. На всички се оказва медицинска помощ. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента и ситуацията е под контрол. Припомням, че Антитерористичната комисия на Кировска област издаде решение, с което се забранява публикуването на снимки, видеоматериали или каквато и да е информация за атаките и последствията от тях в социалните мрежи, в медиите или други информационни източници, която би позволила идентифицирането на територията, обекта или характера на нанесените щети. Призовавам жителите на Кировска област да спазват това изискване", написа той в Telegram.

Киров е на около 1200 км от границата на Русия с Украйна.

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571 свалени дрона през нощта

През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия "са засекли и унищожили" 571 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Ленинград, Новгород, Орел, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море, твърди руското военно министерство.

Освен за атаката по две сгради в логистичния център на "руския Amazon" Wildberries в района на Санкт Петербург, за която ви съобщихме по-рано тази сутрин, в Твер „административна сграда на логистичен център“ се е възпламенила след атака с дрон, съобщиха властите. Пожарът е избухнал в село Елеватор и вече е потушен, каза губернаторът на Тверска област Виталий Королев. Той не уточни коя точно сграда е била атакувана, но според една от версиите става дума именно за склад на Wildberries.

Удари е имало и в окупирания Симферопол на полуостров Крим. Там също се твърди, че е подпален склад на Wildberries.

Провалени преговори и хвалби от двете страни

В същото време диктаторът Владимир Путин твърди, че всички компоненти за руското военно оборудване са произведени в страната. "Русия е една от малкото държави в света, способни самостоятелно да произвеждат необходимите материали, компоненти и суровини за масовото производство, модернизирането на съществуващото и разработването на съвременно оръжие, военно и специално оборудване", похвали се той.

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От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна, съвместно с Raytheon, ще произвежда прехващачи за системата Patriot, след като Киев получи официално лиценз от САЩ. Президентът ще пътува за Щатите в идните дни, след като наскоро разговаря с американските пратеници за мир в Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се среща с Доналд Тръмп.

Влиятелната фигура от движението MAGA (Make America Great Again) и крайнодясна активистка Лаура Лумър, която наскоро премина в подкрепа на Украйна, след като преди това разпространяваше руски наративи, взе интервю от самия Зеленски. Според нея украинският президент разкрива какво се е случило зад затворени врата след бурната среща в Овалния кабинет с Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс. Очаква се пълната версия на интервюто да бъде публикувана по-късно.

Най-голямо внимание във вчерашния ден пък предизвика разговорът между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той продължи едва половин час, а Рубио отряза мераците на Москва за възстановяване на "духа от Анкъридж" - руски наратив, според който Русия и САЩ са постигнали споразумение за мирния процес в Украйна по време на срещата на Тръмп с Путин в Аляска през август миналата година. След разговора с Лавров държавният секретар каза обаче, че за да има мир в Украйна, са нужни "нови идеи", намеквайки, че няма да стане с неотстъпването от максималистичните цели на Кремъл.

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Лавров се изложи по време на срещата си с Рубио, като „не чу“ въпроса на един репортер: „Г-н Лавров, кога Русия ще сложи край на тази война в Украйна?“. „Още веднъж, още веднъж. Говорете по-силно“, отговори министърът с насмешка. Това далеч не е първият път, когато руският дипломат се държи по този начин:

Какво е посланието на Украйна към Русия в такъв случай? Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпатий заяви преди време, че руснаците са народ, който няма право на съществуване. „В продължение на хиляди години там нищо не се е променило към цивилизовано - нито техният манталитет, нито имперските им амбиции“, каза той в интервю, преди да встъпи в длъжност.

А руските Z-канали, т.е. военните пропагандисти, са в паника от назначаването за главнокомандващ на Драпатий. Те се опасяват, че обстановката на фронта може да се промени в тяхна вреда. Руските пропагандисти считат Драпатий за по-сериозен противник от предшественика му Олександър Сирски. Михайло Драпатий водеше щурма срещу окупирания Мариупол в Донецка област още през 2014 г.

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Оръжейната подкрепа за Украйна не стихва, не спира и собствената иновация

Киев не е сам в защитата си. Наред с други европейски съюзници, Ирландия ще отпусне още 125 милиона евро в подкрепа на Украйна, включително 100 милиона евро за несмъртоносно военно оборудване и 25 милиона евро за укрепване на енергийната инфраструктура преди настъпването на зимата.

В същото време украинската отбранителна компания Fire Point, която стои зад ракетите "Фламинго" и дроновете FP, съобщи, че планира да увеличи производството на безпилотните FP-1 от 200 системи през 2023 г. до над 100 000 бройки през 2026 г. Компанията посочи, че системите ѝ FP-1 и FP-2 понастоящем имат най-голям дял в успешните удари в дълбочина в руските тилови райони и окупираните територии.

Примери за такива удари: според руски медии украинските сили са започнали да нанасят поражения по бензиностанции в Белгород в отговор на руските удари по бензиностанции в Украйна. През последните четири дни са били поразени около 20 бензиностанции, което представлява почти една трета от общия им брой в града.

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И още: 237-и самостоятелен батальон за безпилотни системи към 7-и въздушнодесантен корпус на Украйна съобщи, че е унищожил два руски пикапа, един камион и площадка за изстрелване на дронове „Мълния“ в Селидово и по магистралата Селидово–Покровск, като е използвал ударни дронове със среден обсег. А украинският полк за безпилотни системи „Феникс“ се похвали, че е унищожил руска ракетна система „Бук-М3“ за противовъздушна отбрана в Донецка област. Стойността на системата се оценява на около 50 милиона долара.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 73 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 23 юли е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 261 на 22 юли. Руснаците са хвърлили 308 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 40 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3230 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 463 FPV дрона, което е с около 540 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 6 руски пехотни атаки за денонощието. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 4 нападения. В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 нападения.

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Нито руските сили, нито украинските са отбелязали потвърден напредък на 23 юли, съобщава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи и най-малките движения на бойното поле на база на геолокализирани кадри.

Ситуацията остава най-тежка в Донецка област, особено при Покровск, заяви командирът на Националната гвардия на Украйна Александър Пивненко. Той посочи, че в някои сектори украинските сили се сблъскват с превъзходство на противника в съотношение до 1:6. Според него Първи Азовски корпус на Националната гвардия продължава да удържа възложените му позиции, да отблъсква внезапни атаки и да нанася "значителни загуби на личен състав и техника на руските сили".

Руското Министерство на отбраната твърди, че неговата група „Център“ е приключила "освобождаването", т.е. превземането на Билицко в района на Добропиля, северно от Покровск.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" бойната група „Север“ превзела селата Ивашкино и Захаровка в Харковска област. 

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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