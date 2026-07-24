"Фламинго" стигна до завод за ракети и ПВО системи на 1200 км навътре в Русия, Украйна атакува и с 570 дрона (ОБЗОР - ВИДЕО)

Заводът „АВИТЕК“ в Киров, който произвежда противовъздушни системи и ракети за руската армия, е бил атакуван и е обхванат от пожар. Сутринта на 24 юли жители на града в Кировска област съобщиха за експлозии и пожар. Според анализ на опозиционния канал ASTRA на кадри, заснети от очевидци, атакуваният обект се намира в „Машиностроително предприятие АВИТЕК“ (АО ВМП АВИТЕК), разположено на адрес "Октябрьски проспект 1А".
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Заводът произвежда ракети и компоненти за самолети
Според официални източници и руски отворени източници заводът произвежда военно оборудване, продукти с двойно предназначение и граждански продукти, включително:
- системи за противовъздушна отбрана;
- компоненти за самолети;
- катапултиращи се седалки за спасяване на пилоти;
- системи за повдигане на самолети и лебедки;
- носачи за греди и друго авиационно оборудване.
Според Съюза на машиностроителите на Русия заводът разполага с пълен производствен цикъл - от леярство и коване до окончателен монтаж и изпитване.
Според информация от украинския проект War & Sanctions, ръководен от Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна, заводът е специализиран в производството на ракети „земя-въздух“, катапулти за спасяване на пилоти, системи за обработка на самолетни товари и лебедки и други подобни продукти. Компанията участва в производството на противовъздушни ракетни системи „Тор“.
„АВИТЕК“ е обект на санкции от страна на САЩ, Украйна и други държави.
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Атака с "Фламинго"?
Според украинския мониторингов канал Exilenova+ атаката е била осъществена с ракети "Фламинго":
Губернаторът Александър Соколов потвърди, че става дума за ракетно нападение. "Тази сутрин ракета удари бизнес обект в Киров. За съжаление, има пострадали. На всички се оказва медицинска помощ. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента и ситуацията е под контрол. Припомням, че Антитерористичната комисия на Кировска област издаде решение, с което се забранява публикуването на снимки, видеоматериали или каквато и да е информация за атаките и последствията от тях в социалните мрежи, в медиите или други информационни източници, която би позволила идентифицирането на територията, обекта или характера на нанесените щети. Призовавам жителите на Кировска област да спазват това изискване", написа той в Telegram.
Киров е на около 1200 км от границата на Русия с Украйна.
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571 свалени дрона през нощта
През изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана на Русия "са засекли и унищожили" 571 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Владимир, Калуга, Курск, Ленинград, Новгород, Орел, Псковска, Рязанска, Смоленска, Тверска, Тулска област, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим, както и над водите на Азовско и Черно море, твърди руското военно министерство.
Освен за атаката по две сгради в логистичния център на "руския Amazon" Wildberries в района на Санкт Петербург, за която ви съобщихме по-рано тази сутрин, в Твер „административна сграда на логистичен център“ се е възпламенила след атака с дрон, съобщиха властите. Пожарът е избухнал в село Елеватор и вече е потушен, каза губернаторът на Тверска област Виталий Королев. Той не уточни коя точно сграда е била атакувана, но според една от версиите става дума именно за склад на Wildberries.
🏆 The award for Best Cinematography goes to the person who filmed this video— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026
A drone strike on a Wildberries warehouse in St. Petersburg — filmed from inside the logistics complex. https://t.co/8k0e57qNlp pic.twitter.com/VgtO2ZdFqT
👀 No, your eyes aren't playing tricks on you— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026
Wildberries warehouses are still burning — more footage from St. Petersburg. https://t.co/dLZvXkW9ji pic.twitter.com/XTrxOXy5W6
Удари е имало и в окупирания Симферопол на полуостров Крим. Там също се твърди, че е подпален склад на Wildberries.
Провалени преговори и хвалби от двете страни
В същото време диктаторът Владимир Путин твърди, че всички компоненти за руското военно оборудване са произведени в страната. "Русия е една от малкото държави в света, способни самостоятелно да произвеждат необходимите материали, компоненти и суровини за масовото производство, модернизирането на съществуващото и разработването на съвременно оръжие, военно и специално оборудване", похвали се той.
Putin claims all components for Russia's military equipment are domestically made— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026
The war criminal claimed:
"Russia is one of the few countries in the world capable of independently producing the necessary materials, components, and raw materials for the mass production,… pic.twitter.com/pD4JEPAFp3
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От своя страна, украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна, съвместно с Raytheon, ще произвежда прехващачи за системата Patriot, след като Киев получи официално лиценз от САЩ. Президентът ще пътува за Щатите в идните дни, след като наскоро разговаря с американските пратеници за мир в Украйна Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Очаква се среща с Доналд Тръмп.
Zelenskyy stated that Ukraine, together with Raytheon, will produce interceptors for the Patriot system. pic.twitter.com/XKIcnudSSp— WarTranslated (@wartranslated) July 23, 2026
Zelenskyy has announced that he will be visiting the US in the coming days. pic.twitter.com/CWeh2BSAdW— WarTranslated (@wartranslated) July 23, 2026
Влиятелната фигура от движението MAGA (Make America Great Again) и крайнодясна активистка Лаура Лумър, която наскоро премина в подкрепа на Украйна, след като преди това разпространяваше руски наративи, взе интервю от самия Зеленски. Според нея украинският президент разкрива какво се е случило зад затворени врата след бурната среща в Овалния кабинет с Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс. Очаква се пълната версия на интервюто да бъде публикувана по-късно.
🎙️ MAGA influencer Laura Loomer, who recently became supportive of Ukraine, interviewed Zelensky— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2026
According to her, the Ukrainian president opens up about what happened behind closed doors after the explosive Oval Office meeting with Donald Trump and JD Vance.
The full… https://t.co/qfK6YI7kfH pic.twitter.com/KZ4suIiYyB
Най-голямо внимание във вчерашния ден пък предизвика разговорът между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Той продължи едва половин час, а Рубио отряза мераците на Москва за възстановяване на "духа от Анкъридж" - руски наратив, според който Русия и САЩ са постигнали споразумение за мирния процес в Украйна по време на срещата на Тръмп с Путин в Аляска през август миналата година. След разговора с Лавров държавният секретар каза обаче, че за да има мир в Украйна, са нужни "нови идеи", намеквайки, че няма да стане с неотстъпването от максималистичните цели на Кремъл.
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Лавров се изложи по време на срещата си с Рубио, като „не чу“ въпроса на един репортер: „Г-н Лавров, кога Русия ще сложи край на тази война в Украйна?“. „Още веднъж, още веднъж. Говорете по-силно“, отговори министърът с насмешка. Това далеч не е първият път, когато руският дипломат се държи по този начин:
🤦 Lavrov embarrassed himself during his meeting with Rubio by "not hearing" a reporter's question— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026
"Mr. Lavrov, when will Russia end this war in Ukraine?" a reporter asks the Russian foreign minister.
"Once again, once again. Speak louder," Lavrov replies mockingly.
This is… pic.twitter.com/VrFYbP2PJ3
Какво е посланието на Украйна към Русия в такъв случай? Новият главнокомандващ на украинската армия Михайло Драпатий заяви преди време, че руснаците са народ, който няма право на съществуване. „В продължение на хиляди години там нищо не се е променило към цивилизовано - нито техният манталитет, нито имперските им амбиции“, каза той в интервю, преди да встъпи в длъжност.
Ukraine's new commander-in-chief says Russians are a nation with no right to exist— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026
“Over thousands of years, nothing civilized has changed there — neither their mentality nor their imperial ambitions,” Mykhailo Drapatyi said.
The interview was recorded before he took office. pic.twitter.com/TenKHT6Ih6
А руските Z-канали, т.е. военните пропагандисти, са в паника от назначаването за главнокомандващ на Драпатий. Те се опасяват, че обстановката на фронта може да се промени в тяхна вреда. Руските пропагандисти считат Драпатий за по-сериозен противник от предшественика му Олександър Сирски. Михайло Драпатий водеше щурма срещу окупирания Мариупол в Донецка област още през 2014 г.
Z-bloggers are in panic after the appointment of the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine — they fear the situation on the front may change not in their favor.— NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026
Russian propagandists consider Drapatyi a more serious opponent than his predecessor.
The new… pic.twitter.com/KVEObhZoNv
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Оръжейната подкрепа за Украйна не стихва, не спира и собствената иновация
Киев не е сам в защитата си. Наред с други европейски съюзници, Ирландия ще отпусне още 125 милиона евро в подкрепа на Украйна, включително 100 милиона евро за несмъртоносно военно оборудване и 25 милиона евро за укрепване на енергийната инфраструктура преди настъпването на зимата.
В същото време украинската отбранителна компания Fire Point, която стои зад ракетите "Фламинго" и дроновете FP, съобщи, че планира да увеличи производството на безпилотните FP-1 от 200 системи през 2023 г. до над 100 000 бройки през 2026 г. Компанията посочи, че системите ѝ FP-1 и FP-2 понастоящем имат най-голям дял в успешните удари в дълбочина в руските тилови райони и окупираните територии.
Примери за такива удари: според руски медии украинските сили са започнали да нанасят поражения по бензиностанции в Белгород в отговор на руските удари по бензиностанции в Украйна. През последните четири дни са били поразени около 20 бензиностанции, което представлява почти една трета от общия им брой в града.
This June, Belgorod lost a quarter of its gas stations due to drone attacks. It is reported that drones struck 19 out of 71 gas stations in the Belgorod agglomeration. That is 26.7% of all gas stations in the city and its suburbs. pic.twitter.com/GK9X05FVBy— WarTranslated (@wartranslated) July 23, 2026
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И още: 237-и самостоятелен батальон за безпилотни системи към 7-и въздушнодесантен корпус на Украйна съобщи, че е унищожил два руски пикапа, един камион и площадка за изстрелване на дронове „Мълния“ в Селидово и по магистралата Селидово–Покровск, като е използвал ударни дронове със среден обсег. А украинският полк за безпилотни системи „Феникс“ се похвали, че е унищожил руска ракетна система „Бук-М3“ за противовъздушна отбрана в Донецка област. Стойността на системата се оценява на около 50 милиона долара.
The 237th Separate Unmanned Systems Battalion of Ukraine’s 7th Air Assault Corps said it destroyed two Russian pickups, a truck, and a Molniya drone launch site in Selidove and along the Selidove-Pokrovsk highway using Chaklun mid-range strike drones. #Ukraine pic.twitter.com/OJdPr93Pls— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026
Ukraine’s Phoenix unmanned systems regiment destroyed a Russian Buk-M3 surface-to-air missile system in Donetsk region. The air defense system is estimated to be worth around $50 million. #Ukraine pic.twitter.com/3RmVhU5X28— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026
Войната в Украйна: развитие на бойните действия
Вече 73 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 23 юли е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 261 на 22 юли. Руснаците са хвърлили 308 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с около 40 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3230 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 150 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 463 FPV дрона, което е с около 540 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
От Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдят, че в направлението към Константиновка - откъм Торецк, североизточно от Покровск - е имало 6 руски пехотни атаки за денонощието. Откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, към Константиновка са извършени още 4 нападения. В направлението към Гуляйполе, Запорожка област, е имало 12 нападения.
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Нито руските сили, нито украинските са отбелязали потвърден напредък на 23 юли, съобщава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), който следи и най-малките движения на бойното поле на база на геолокализирани кадри.
Ситуацията остава най-тежка в Донецка област, особено при Покровск, заяви командирът на Националната гвардия на Украйна Александър Пивненко. Той посочи, че в някои сектори украинските сили се сблъскват с превъзходство на противника в съотношение до 1:6. Според него Първи Азовски корпус на Националната гвардия продължава да удържа възложените му позиции, да отблъсква внезапни атаки и да нанася "значителни загуби на личен състав и техника на руските сили".
Ukraine’s Omega Wings special forces unit said FPV drones struck a Russian tank and armored fighting vehicle after detecting an armored column on the front line. The first combat use of T-72B3A tanks equipped with the Arena-M active protection system against FPV drones ended… pic.twitter.com/8ksapQtOkf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 23, 2026
Руското Министерство на отбраната твърди, че неговата група „Център“ е приключила "освобождаването", т.е. превземането на Билицко в района на Добропиля, северно от Покровск.
Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" бойната група „Север“ превзела селата Ивашкино и Захаровка в Харковска област.