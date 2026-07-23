За пореден път: Катастрофа на магистрала "Тракия", мантинелата е разкъсана

Микробус се обърна на 138 км на автомагистрала „Тракия“. Катастрофата е станала в посока Бургас след входа за Пловдив. Бус и автомобил с чужди регистрации са се ударили и обърнали. Мантинелата в участъка е разкъсана.

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Няма сериозно пострадали участници в катастрофата. След сблъсъка бусът преминал през мантинелата и се обърнал в крайпътна канавка, а колата спряла в аварийната лента. Водачите са тествани за употреба на алкохол, резултатите са отрицателни. Движението в участъка на произшествието не е възпрепятствано, на място има полицейски екипи.

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