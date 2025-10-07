Шофьор от екипа на Роби Уилямс е записал как инспекторите му искат подкуп

Един от шофьорите, превозващи техниката за концерта на Роби Уилямс в София, е направил запис, на който се чува как служители на Автомобилната администрация му искат подкуп. Това стана ясно по време на заседанието за мярката за неотклонение на двамата обвиняеми инспектори. По данни на прокуратурата, записът е бил запазен, въпреки че обвиняемите настоявали шофьорът да го изтрие. В момента се извършва експертиза на устройството, с което е направен.

Апелативният съд реши във вторник, че двамата служители – Борис Борисов и Георги Георгиев – остават за постоянно в ареста. Съдът прие, че по делото има достатъчно доказателства, а липсата на предишни присъди не изключва възможността те да извършат ново престъпление. Още: Оставиха в ареста даяджиите, поискали подкуп от шофьори на Роби Уилямс

Скандалът с автомобилните инспектори доби международна известност, след като беше отразен от световните агенции. По информация на разследващите, Борисов и Георгиев са спрели пет камиона с техника дни преди концерта на 28 септември. Трима от шофьорите са били принудени да дадат подкуп, след като били заплашени със задържане заради уж „дефектни тахографски шайби“, каквито нарушения не били установени. Още: Министър след скандала с Роби Уилямс и ДАИ: Подцених корупцията, повече няма да го правя

След избухването на скандала лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи закриването на агенцията и прехвърляне на функциите ѝ към полицията и тол управлението – идея, подкрепена и от санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Въпреки това Автомобилната администрация продължава да работи, а двамата инспектори остават зад решетките. Те твърдят, че не са искали подкуп, а че той им бил предложен от шофьорите. При обиските в домовете им обаче са открити значителни суми пари в брой, част от които – скрити в цигарени кутии, уточняват разследващите.