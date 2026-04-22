"Ще гледам как довършват българския "Туин Пийкс": Приятел на Калушев с обвинения към държавата

22 април 2026, 7:58 часа 780 прочитания 1 коментар
"Ще гледам как довършват българския "Туин Пийкс": Приятел на Калушев с обвинения към държавата

Чувствам се като гражданин на държава, в която справедливост няма. Думата справедливост в Родината ми днес е позната само в официалните документи, социалните медии и възрожденската проза и поезия. България, на чието европейско развитие мога да кажа съм посветил целия си съзнателен живот, уби моите приятели. Това пише в дълъг пост в профила си във Facebook Асен Асенов, който е дългогодишен приятел на Ивайло Калушев, един от шестимата загинали в трагедията "Петрохан - Околчица".

„От експертизите става ясно, че са били и бити преди да бъдат убити - и Сашо (15), и Ники (22), и Ивей (предаден на семейството в закован ковчег) имат много сериозни рани по телата си. Оказа се, че в моргата във Враца труповете на моите приятели са държани вместо на минус 17%, на плюс 5 до 7%“, пише той. И напомня, че докато „процедурата по заличаване на доказателства (която включва и много други събития) е в ход“, на родителите им е забранено да виждат труповете на децата си, за да не “компрометират разследването”.

„Оказа се, че във видео-материалите, разпространени от самото МВР, се виждат външни лица горе на хижата в Петрохан, което прави нелепо официалното твърдение, че в хижата са били само Ивей, Дечо и Пламен“, разкрива Асенов.

Той не разбира как така няма обяснение къде са били Иво, Ники и Сашо от деня на убийството в Петрохан до деня на смъртта си на Околчица. „Но както знаете услужливо точно в този ден нито камерите по пътя Враца - Околчица работят, нито тези на Петрохан. Токът също спира“, обяснява той.

Нелепиците, разминаванията с официалната версия, тоталната имитация на разследване и оглушителното мълчание на “разследващите” от последната им “пресконференция” насам са добре забравени след опиянението от предизборната кампания и последвалите красноречиви за това къде е днес българското общество - изборни резултати.

Асенов пита какво точно е направила държавата България, за да разкрие извършителите и причините за това шесторно убийство.

Приятелят на Калушев говори и за оглушителното мълчание на всички институции, президент,а „безапелационният победител на тези избори Румен Радев имаше едно единствено изявление по темата в началото на февруари“.

„Аз ще стоя и ще гледам как точно държавата България, моята Родина, ще довърши толкова бурно започналия първи сезон на българския римейк на “Туин Пийкс”.

И пита: "Ще сменят ли сценаристите във втори сезон? Кои са новите герои в толкова дългоочаквания след изборите нов сезон? Стартът още не е обявен. Едно е сигурно - моите приятели не участват в този сериал. Те бяха ликвидирани още преди началото на първи сезон. Ние техните близки сме истинските мъченици - останали живи да гледат на живо…кочината“.

Никога не съм писал за себе си, още по-малко на рожденния си ден, но днес ще пиша. Така се чувствам. Правя го, за да ви...

Публикувахте от Assen Assenov в Вторник, 21 април 2026 г.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Петрохан Убийства Асен Асенов връх Околчица Ивайло Калушев
