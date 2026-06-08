"Ще те утрепам": Мъж нападна баща и 9-годишната му дъщеря заради шепа череши в село Лесново (ВИДЕО)

Видеоклип, заснел скандален акт на агресия в софийското село Лесново, разбуни духовете в социалната мрежа. Кадрите, разпространени масово през последните часове, предизвикаха вълна от възмущение и призиви за незабавна намеса на органите на реда. Баща и 9-годишната му дъщеря стават обект на вербална и физическа атака, след като спират с велосипедите си, за да откъснат няколко череши от дърво край пътя, което не е частна собственост. Видето и цялата ситуация може да видите ТУК.

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Хронология на един абсурд

Разходка с колела се превръща в кошмар, когато до тях спира лек автомобил. Шофьорът ги пита какво правят и защо берат черешите. Бащата обяснява, че това е дърво с череши на пътя и те са си взели в шепа, а не берат „с торби“.

Въпреки опитите на спътничката му – очевидно неговата съпруга, да успокои и да обясни на агресивния мъж, че дървото не е тяхна собственост, той не спира и продължава с просташките псувни и обиди. Всичко това се разиграва пред очите на 9-годишното момиченце, което е шокирано и плаче.

Мжът дори се опитва да прегази с колата си колелото на детето, което е видимо ужасено от сцената.

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Ситуацията ескалира, когато бащата казва на мъжа, че според него той е пият. "Ще те утрепам", "Боклук" и много нецензурни и обидни думи са част от заплахите на шофьора към бащата.

Очаква се институциите да вземат отношение по случая.