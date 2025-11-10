Сигнал за бомба доведе до евакуация на Летище "Пловдив"

Сигнал за бомба предизвика евакуация на Летище Пловдив в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде БТА. Проверката на „Гранична полиция“ не е установила наличие на взривно устройство.

Още: "Не става въпрос за кибератака": Вътрешният министър с коментар за изчезването на GPS сигнала край Пловдив

Около 15:10 часа на тел. 112 анонимен глас съобщава, че има вероятност да е поставено взривно устройство на летището. Районът веднага е отцепен, а персоналът и хората са евакуирани. Извършената проверка не е установила наличие на взривно устройство.

Още: Говорител на ЕК: GPS смущенията са част от враждебното поведение на Москва

Самоличността на подателя на сигнала е установена, а телефонът – локализиран. В момента извършителят се издирва, казаха от полицията. Не е имало пренасочване или забавяне на полети, сочи справка на страницата на Летище Пловдив. Днес е пристигнал и заминал самолет с дестинация Лондон.