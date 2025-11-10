Любопитно:

Сигнал за бомба доведе до евакуация на Летище "Пловдив"

10 ноември 2025, 20:46 часа 372 прочитания 0 коментара
Сигнал за бомба предизвика евакуация на Летище Пловдив в следобедните часове, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града, предаде БТА. Проверката на „Гранична полиция“ не е установила наличие на взривно устройство.

Около 15:10 часа на тел. 112 анонимен глас съобщава, че има вероятност да е поставено взривно устройство на летището. Районът веднага е отцепен, а персоналът и хората са евакуирани. Извършената проверка не е установила наличие на взривно устройство.

Самоличността на подателя на сигнала е установена, а телефонът – локализиран. В момента извършителят се издирва, казаха от полицията. Не е имало пренасочване или забавяне на полети, сочи справка на страницата на Летище Пловдив. Днес е пристигнал и заминал самолет с дестинация Лондон.

Елин Димитров
