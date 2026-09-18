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Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Кърджали

18 септември 2026, 10:48 часа 643 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сигнал за бомба опразни Съдебната палата в Кърджали

Заради сигнал за бомба подаден тази сутрин са евакуирани служителите и присъстващите в сградата на Съдебната палата в Кърджали, а заседанията са отложени за по-късен час. Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали. Насроченото заседание по делото за катастрофа с починало дете, в която един от подсъдимите е Лютви Местан, също е отложена за по-късен час.

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От пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха за БТА, че сигналите са два. Единият е подаден на телефон 112, а вторият – на телефон в сградата на съда. В телефонните обаждания е съобщено една и съща информация – че в сградата е поставено взривно устройство.

В сградата на Съдебната палата, в която се помещават Районен съд и Окръжен съд се извършват действия по претърсване от полицейски екип.

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Сигнал за бомба Кърджали Съдебна палата
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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