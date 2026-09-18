Спорт по ТВ днес - 18 септември

Дори в петъчния ден спортът не ни оставя да скучаем. Днес се завръща българския футбол, като и световният няма да ни разочарова. Голямото българско спортно събитие обаче е на корта, където Григор Димитров ще поведе България на Купа "Дейвис" срещу отбора на Дания. В света на баскетбола ще наблюдаваме двубой за Суперкупата на Европлигата, а програмата ни е подготвила още Моторни спортове, голф, колоездене и спортно катерене.
Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 18 септември
11:35 Moto GP: Гран при на Австрия, първа тренировка, Макс спорт 2
14:00 Голф: BMW PGA Championship, Макс спорт 1
14:30 Спортно катерене: Световни серии в Чонцин, Евроспорт 2
14:35 Колоездене: Обиколка на Абруцо, Евроспорт 1
15:50 Moto GP: Гран при на Австрия, втора тренировка, Макс спорт 3
16:00 Тенис: Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, Диема спорт 3
16:30 Колоездене: Обиколка на Фландия, Евроспорт 1
17:00 Тенис: Купа "Дейвис", Дания - България (Григор Димитров), bTV Action
18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, Евроспорт 1
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Гройтер Фюрт - Магдебург, Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Волфсбург - Дармщад, Нова спорт
20:00 Футбол: Първа лига, Славия - ЦСАК 1948
20:00 Баскетбол: Суперкупа на Евролигата, 1/2-финал, Дубай - Реал Мадрид, Макс спорт 2
21:30 Футбол: Ла лига 2, Албасете - Кордоба, Макс спорт 1
21:30 Футбол: Бундеслига, Байерн - Унион Берлин, Диема спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, Монца - Сасуоло, Макс спорт 3
21:45 Футбол: Лига 1, Монако - Ланс, Нова спорт
22:00 Футбол: Висша лига, Брентфорд - Челси, Диема спорт 2
22:00 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Елче, Макс спорт 4
22:00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор, Евроспорт 2
23:00 Тенис: Купа "Дейвис", Канада - Франция, Диема спорт