Спорт по ТВ днес - 18 септември

Дори в петъчния ден спортът не ни оставя да скучаем. Днес се завръща българския футбол, като и световният няма да ни разочарова. Голямото българско спортно събитие обаче е на корта, където Григор Димитров ще поведе България на Купа "Дейвис" срещу отбора на Дания. В света на баскетбола ще наблюдаваме двубой за Суперкупата на Европлигата, а програмата ни е подготвила още Моторни спортове, голф, колоездене и спортно катерене.

Ето какво от света на спорта можем да гледаме по телевизията днес, 18 септември

11:35 Moto GP: Гран при на Австрия, първа тренировка, Макс спорт 2

14:00 Голф: BMW PGA Championship, Макс спорт 1

14:30 Спортно катерене: Световни серии в Чонцин, Евроспорт 2

14:35 Колоездене: Обиколка на Абруцо, Евроспорт 1

15:50 Moto GP: Гран при на Австрия, втора тренировка, Макс спорт 3

16:00 Тенис: Купа "Дейвис", Чехия - САЩ, Диема спорт 3

16:30 Колоездене: Обиколка на Фландия, Евроспорт 1

17:00 Тенис: Купа "Дейвис", Дания - България (Григор Димитров), bTV Action

18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, Евроспорт 1

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Гройтер Фюрт - Магдебург, Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, Волфсбург - Дармщад, Нова спорт

20:00 Футбол: Първа лига, Славия - ЦСАК 1948

20:00 Баскетбол: Суперкупа на Евролигата, 1/2-финал, Дубай - Реал Мадрид, Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла лига 2, Албасете - Кордоба, Макс спорт 1

21:30 Футбол: Бундеслига, Байерн - Унион Берлин, Диема спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, Монца - Сасуоло, Макс спорт 3

21:45 Футбол: Лига 1, Монако - Ланс, Нова спорт

22:00 Футбол: Висша лига, Брентфорд - Челси, Диема спорт 2

22:00 Футбол: Ла Лига, Еспаньол - Елче, Макс спорт 4

22:00 Голф: PGA тур, шампионат на Балтимор, Евроспорт 2

23:00 Тенис: Купа "Дейвис", Канада - Франция, Диема спорт