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Върховният съд опази Борислав Сарафов и той остава в системата - засега

18 септември 2026, 10:55 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Върховният съд опази Борислав Сарафов и той остава в системата - засега

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) опази от уволнение бившия изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов с определение от 17 септември. Съдиите Весела Николова, Стела Динчева и Миглена Николова оставиха без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието Николай Найденов и прекратиха делото. Решението обаче може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните - предстои да разберем дали министерството ще го стори.

Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор при смяната на изпълнителната власт в страната, когато Румен Радев и "Прогресивна България" спечелиха парламентарните избори. Впоследствие той напусна и ръководния пост в Националната следствена служба (НСлС) и в момента е редови следовател.

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Мотивите

Министър Найденов обаче поиска в края на май Сарафов напълно да напусне системата - подадената му оставка от НСлС е първа крачка, но не е достатъчна мярка, смяташе той. Искането за проверка срещу Сарафов първоначално беше внесено от служебния министър Андрей Янкулов от кабинета на Андрей Гюров, а Найденов обяви, че също го подкрепя, тъй като според него има достатъчно основания да се провери дали твърденията срещу бившия и.ф. главен прокурор отговарят на фактите.

По делото и Сарафов, и Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет посочваха, че министерството няма правен интерес да обжалва отказа бившият и.ф. главен прокурор да бъде освободен от системата. 

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Снимка: БГНЕС

"Ответникът – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, чрез свой процесуален представител Б. Кирилов, поддържа становище за недопустимост на жалбата поради липса на правен интерес, а по същество излага съображения за неоснователност на същата. В тази връзка се иска оставяне без разглеждане на жалбата и прекратяване на съдебното производство, евентуално – отхвърлянето ѝ като неоснователна", става ясно от делото.

"Заинтересованата страна - Б. Б. С. (Борислав Сарафов - бел. ред.) - следовател в Национална следствена служба, оспорва жалбата като недопустима - подадена при липса на правен интерес от оспорването от страна на министъра на правосъдието и в условията на евентуалност като неоснователна, като излага съображения, че решението на Прокурорската колегия е законосъобразно и не страда от сочените в жалбата пороци", посочват съдиите.

С определение, дошло около 4 месеца по-късно, съдиите от ВАС решиха, че министърът няма правен интерес да води делото, защото Сарафов напуснал всички ръководни постове в системата. "По изложените съображения, предвид отпадането на процесуалната предпоставка за допустимост на съдебното обжалване - наличие на правен интерес от оспорването, жалбата следва да се остави без разглеждане и образуваното съдебно производство да се прекрати", посочват магистратите в определението.

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ВАС Борислав Сарафов върховен административен съд
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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