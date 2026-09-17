ДАНС е подала сигнал за педофилия по случая "Петрохан" още през януари 2025 г.

ДАНС е подала сигнал до прокуратурата за данни за педофилия, свързани със случая "Петрохан", още през януари 2025 г. Това заяви председателят на агенцията Пламен Тончев пред журналисти.

По думите му информацията е била предоставена на прокуратурата с официална справка и материали, като твърденията за педофилия са били сред изнесените от ДАНС данни.

"Проверете делото, образувано в прокуратурата през януари 2025 г. по информация на ДАНС. Там има всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението и днес, само че тогава, ако някой беше реагирал навреме, тези хора може би щяха да бъдат живи", заяви Тончев. Още: Как държавата при много уж различни власти спа сладко и "Петрохан" се случи

Така шефът на ДАНС постави въпроса защо информацията, с която агенцията е разполагала и която е предала на прокуратурата повече от година преди трагедията, не е довела до действията, които според него е било необходимо да бъдат предприети.

Изказването му идва на фона на продължаващото разследване на случая "Петрохан", при който шестима души загинаха. От прокуратурата вече заявиха, че не променят извода си за липса на чужда намеса във връзка със смъртта им.

Паралелно с това прокуратурата води и второ досъдебно производство, свързано с дейността на неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан". То е насочено към финансирането на дейностите и извършваните финансови операции.

По това разследване се проверяват произходът и движението на парични средства, както и придобитото с тях имущество. Установени са данни за закупени моторни превозни средства, като се изяснява произходът на средствата, използвани за придобиването им. По указание на наблюдаващия прокурор НАП извършва действия за установяване на произхода на парите, а върху МПС са наложени предварителни обезпечителни мерки. Още: Велева пита откъде са милионите около "Петрохан", прокуратурата веднага реагира

Разследващите са установили и банкови сметки на свързани лица в България, както и сметка в Съединените щати. По отношение на американската сметка прокуратурата е изпратила искане за съдействие до компетентните власти на САЩ.

На този фон изявлението на Тончев поставя нов въпрос около действията на институциите по случая. По думите му още през януари 2025 г. прокуратурата е получила информация от ДАНС, включително за данни за педофилия, които според него са част от материалите, намиращи се по образуваното тогава дело.

Дали тази информация е била проверена, какви конкретни действия са предприети по нея и има ли връзка между това производство и настоящите разследвания по случая предстои да бъде изяснено от компетентните органи.