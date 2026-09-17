Как държавата при много уж различни власти спа сладко и "Петрохан" се случи

Можеше ли трагедията с шест трупа на Петрохан и Околчица да бъде избегната, ако навреме бяха взети мерки от властите вместо да си затварят очите след като са постъпвали сигнали за дейността на организацията на Ивайло Калушев? Няколко факта, които говорят достатъчно сами по себе си:

В секретната справка на ДАНС, предоставена на парламента, която бе публикувана от разследвания сайт BIRD, се откриват данни, че сигнали срещу НПО на Калушев е имало през годините, но резултат от проверките - очевидно не. Още през 2022 г. служители на ДАНС под прикритие са разследвали "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), която е основана от Калушев, за отказ да се изпълнят разпорежданията на различни институции. Имало е и общо 4 сигнала срещу неправителствената организация, припомнете си: Сигналите срещу сдружението на Калушев и имало ли е бездействие? МВР пусна доклада за "Петрохан"

Още от 2022 г., когато България вече беше влязла в спирала от предсрочни парламентарни избори и управляваха служебни правителства, назначавани от Румен Радев в качеството му на президент (правителството на Кирил Петков издържа до лятото на 2022 г.), НАКЗТ е "контролирала" голяма територия в района на Петроханския проход в нарушение на закона - става дума за около 20 дка защитени територии от "Натура 2000" и част от държавния горски фонд. Експерти от различни държавни ведомства и други неправителствени организации са единодушни, че тези действия са недопустими. Извършена проверка от РИОСВ-София и Регионална дирекция по горите (РДГ) - София потвърждава за нарушенията и съставя констативни протоколи като предписва огражденията да бъдат премахнати. Покойният Ивайло Иванов в качеството си на председател на УС на НАКЗТ отива на нарочна среща, за да поисква съвет как да бъде избегнато изпълнението на предписанието и му бива разяснено от държавен служител, че вариант е регистрирането на пчелин на заградената територия. От Северозападно държавно предприятие при Министерство на земеделието обаче организацията на Калушев получава отказ за поставяне на пчелин. Следва втора проверка отново през 2022 г. със служители на ДАНС и отново е съставен протокол за нарушение. По време на проверката НАКЗТ категорично отказват да освободят държавната горска територия, която са преградили с вериги, катинари и електропастир и в която са поставили охранителни камери. В крайна сметка изненадващо проверките са прекратени по неизвестна причина, а територията остава под контрола на НПО-то на Калушев.

На всичкото отгоре през 2022 година МВР провежда учение с НАКЗТ - по времето на служебно правителство, водено от сегашния финансов министър Гълъб Донев, в което МВР министър беше сегашният МВР министър Иван Демерджиев - ОЩЕ: МВР призна - провеждало е учение с организацията от случая "Петрохан"

През 2024 г. отново има проверка, този път за манипулиране и сексуално посегателство над деца на база данни за евентуално извършени сексуални или блудствени действия от Ивайло Калушев. Открита е преписка, след това поради липса на категорични доказателства е закрита. Остават да висят въпроси, като например защо хижата на Петрохан не е била претърсена и свършили ли са нещо Агенцията за закрила на детето и ГДБОП, които също са получили сигнал. Известно е, че всички деца, имали връзка с организацията на Калушев, са били отписвани от други училища и записвани в частното училище "Космос", но макар да е имало сигнали през 2024 г. това училище получава безпроблемно разширен лиценз - на 10 юни, 2024 г., когато служебното правителство е водено от едно от емблематичните в годините преди това лица на ГЕРБ Димитър Главчев: