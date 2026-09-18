Спорт:

Гренландия и Антарктида вече са загубили 11,3 трилиона тона лед: С колко се е повишило нивото на океана?

18 септември 2026, 11:12 часа 674 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Гренландия и Антарктида вече са загубили 11,3 трилиона тона лед: С колко се е повишило нивото на океана?

Скорошно проучване показа, че Гренландия и Антарктида са загубили невероятно количество лед от 70-те години на миналия век насам – учените изчислиха с колко се е повишило нивото на Световния океан през това време.

Топенето на ледниците в Гренландия и Антарктида и покачване на нивото  на Световния океан

Международен екип от полярни изследователи е съставил най-изчерпателната карта на загубата на лед от двете най-големи ледени покривки в света - Гренландия и Антарктика. Резултатите показват, че през последните 50 години, започвайки от 70-те години на миналия век, тези ледени покривки са загубили 11,3 трилиона тона лед, пише Daily Mail.

Резултатите показват, че загубата на толкова много лед е довела до покачване на световното морско равнище с повече от 3 сантиметра. Данните показват, че топенето на леда в Гренландия е довело до покачване на морското равнище с 1,8 сантиметра, а в Антарктида - с 1,3 сантиметра. Общо 84% от общата загуба е причинена от ускоряването на движението на ледниците и изхвърлянето от тяхна страна на големи маси лед в океана, а само 16% се дължи на топенето на повърхността.

Учените също така предупреждават, че покачването на морското равнище излага милиони хора на риск от крайбрежна ерозия и наводнения, ситуация, която може да се влоши с продължаващото изменение на климата.

Водещият автор на изследването д-р Инес Отосаки от университета Нортъмбрия казва: „Ние и колегите ни анализирахме данни от наблюдения, датиращи от 70-те години на миналия век, което ни позволи да проследим как ледените покривки са се променили в продължение на половин век. Резултатите показват, че повече от четири пети от загубения лед е навлязъл в океана, тъй като ледниците са се ускорили, вместо да се топят на повърхността. Казано по-просто, тази огромна загуба на лед се дължи на динамичната реакция на ледените покривки към затоплянето на океана.“

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Проучването, което комбинира 42 независими сателитни наблюдения от 27 сателитни мисии, установи, че Гренландия и Антарктида са загубили 11 309 милиарда тона лед между 1979 и 2023 г., като темпът на загуба се ускорява през последните десетилетия.

Данните показват, че в Гренландия темпът на загуба на лед се е увеличил от около 60 милиарда тона годишно през 80-те години на миналия век до 264 милиарда през 2010-те. Междувременно темпът на загуба на лед в Антарктида се е увеличил от около 48 милиарда тона годишно през 80-те години на миналия век до 202 милиарда през 2010-те. Интересното е, че през последните години, от 2020 до 2023 г., се наблюдава временно забавяне на темпа на загуба на лед.

В световен мащаб средното морско равнище се покачва с 3,64 милиметра годишно от 1999 г. насам, като общото покачване е 9,38 сантиметра през последните 26 години. Около 30% от това покачване се дължи на термичното разширение на океана, докато се затопля, а останалите 70% се дължат главно на топенето на ледници и ледени покривки.

Прочетете също: Мъртвата вода на Антарктида: Защо най-мистериозното езеро на Земята не замръзва и какво общо има Марс с това?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антарктида Гренландия
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес