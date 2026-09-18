Гренландия и Антарктида вече са загубили 11,3 трилиона тона лед: С колко се е повишило нивото на океана?

Скорошно проучване показа, че Гренландия и Антарктида са загубили невероятно количество лед от 70-те години на миналия век насам – учените изчислиха с колко се е повишило нивото на Световния океан през това време.

Топенето на ледниците в Гренландия и Антарктида и покачване на нивото на Световния океан

Международен екип от полярни изследователи е съставил най-изчерпателната карта на загубата на лед от двете най-големи ледени покривки в света - Гренландия и Антарктика. Резултатите показват, че през последните 50 години, започвайки от 70-те години на миналия век, тези ледени покривки са загубили 11,3 трилиона тона лед, пише Daily Mail.

Резултатите показват, че загубата на толкова много лед е довела до покачване на световното морско равнище с повече от 3 сантиметра. Данните показват, че топенето на леда в Гренландия е довело до покачване на морското равнище с 1,8 сантиметра, а в Антарктида - с 1,3 сантиметра. Общо 84% от общата загуба е причинена от ускоряването на движението на ледниците и изхвърлянето от тяхна страна на големи маси лед в океана, а само 16% се дължи на топенето на повърхността.

Учените също така предупреждават, че покачването на морското равнище излага милиони хора на риск от крайбрежна ерозия и наводнения, ситуация, която може да се влоши с продължаващото изменение на климата.

Водещият автор на изследването д-р Инес Отосаки от университета Нортъмбрия казва: „Ние и колегите ни анализирахме данни от наблюдения, датиращи от 70-те години на миналия век, което ни позволи да проследим как ледените покривки са се променили в продължение на половин век. Резултатите показват, че повече от четири пети от загубения лед е навлязъл в океана, тъй като ледниците са се ускорили, вместо да се топят на повърхността. Казано по-просто, тази огромна загуба на лед се дължи на динамичната реакция на ледените покривки към затоплянето на океана.“

Проучването, което комбинира 42 независими сателитни наблюдения от 27 сателитни мисии, установи, че Гренландия и Антарктида са загубили 11 309 милиарда тона лед между 1979 и 2023 г., като темпът на загуба се ускорява през последните десетилетия.

Данните показват, че в Гренландия темпът на загуба на лед се е увеличил от около 60 милиарда тона годишно през 80-те години на миналия век до 264 милиарда през 2010-те. Междувременно темпът на загуба на лед в Антарктида се е увеличил от около 48 милиарда тона годишно през 80-те години на миналия век до 202 милиарда през 2010-те. Интересното е, че през последните години, от 2020 до 2023 г., се наблюдава временно забавяне на темпа на загуба на лед.

В световен мащаб средното морско равнище се покачва с 3,64 милиметра годишно от 1999 г. насам, като общото покачване е 9,38 сантиметра през последните 26 години. Около 30% от това покачване се дължи на термичното разширение на океана, докато се затопля, а останалите 70% се дължат главно на топенето на ледници и ледени покривки.

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